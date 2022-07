La ministra Ribera descarta cortes de suministro de gas en España: "Es una hipótesis harto improbable"

Apunta además que a la sociedad española no se le está pidiendo sacrificios, pero sí algo de esfuerzo para cambiar hábitos y ser "extremadamente cuidadosos" en el consumo energético

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado posibles cortes de suministro de gas o de electricidad en España como consecuencia de la crisis energética en Europa, al afirmar que se trata de una hipótesis "harto improbable".

En opinión de Ribera, para que esa situación se produjera debería haber una confluencia de factores negativos que no se contemplan en los distintos escenarios que están sobre la mesa, como problemas en el suministro de gas argelino o del procedente de EE.UU., así como dificultades de los metaneros a la hora de transportar el combustible a las plantas de regasificación españolas.

"Lo razonable es que nosotros no tengamos un problema de suministro. En España nos vemos afectados en el precio, pero no hay limitación en el acceso a la energía, como ocurre con países del centro y norte de Europa que sí deben afrontar racionamientos", ha señalado Ribera en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Teresa Ribera ha dejado claro que a la sociedad española no se le está pidiendo sacrificios, pero sí algo de esfuerzo para cambiar hábitos y ser "extremadamente cuidadosos" en el consumo energético, al considerar que hay un "margen muy importante" de ahorro de energía por esa vía, tanto en el caso de hogares como en oficinas o centros comerciales.

"Es una petición razonable y una manera de solidarizarnos con otros países europeos en peor situación y de participar en decisiones públicas", ha subrayado.

La vicepresidenta tercera ha llamado a estar preparados ante esta situación de crisis "muy importante a nivel global", porque en cualquier momento Rusia puede decidir recortar al 100% el suministro de gas a Europa.

"Queremos mostrar solidaridad con nuestro ahorro y poniendo a disposición de nuestros vecinos nuestras infraestructuras, nuestra capacidad energética y nuestras herramientas", ha señalado.

Considera "muy considerable" volver al carbón

Preguntada por la posibilidad de reactivar la central de carbón de As Pontes, Ribera ha afirmado que "volver al carbón es una posibilidad muy improbable", aparte de que la disponibilidad del carbón en los mercados internacionales es escasa y el precio del mismo muy elevado, al que se suma el coste del CO2.

No obstante, y dado que la prioridad del Gobierno es que no haya posibilidad de cortes de suministro en el horizonte, se ha solicitado un informe al operador del sistema, Red Eléctrica, para que valore la conveniencia o no de reactivar la central a la vista de la situación energética internacional.