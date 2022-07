Otros salmantinos que han pisado el escenario de Got Talent

Javi Lin durante su actuación en Got Talent 2016

En ocho ediciones que lleva Got Talent emitiéndose en España, ya varios han sido los representantes que desde la provincia charra han pisado el escenario de las audiciones ante un jurado encabezado, en todas ellas, por Risto Mejide.

Javi Lin. En el año 2016 Javi Lin y su violín encandilaron al plató de Got Talentecon su música. El enfermero con raíces taiwanesas consiguió llegar a la final donde tocó temas desde Vivaldi al 'Don't look down' de Martin Garrix.

Alberto Cabrillas. En la pasada edición del talent y tras ganar varios concursos de monólogos por España, el monologuista dio un paso más y se presentó el concurso. En las audiciones se llevó el no de Risto Mejide, pero aún así consiguió pasar a la siguiente ronda.