Cómo cuidar la piel frente a los rayos ultravioleta

El verano acumula ya varias olas de calor, alguna de ellas incluso se ha extendido por toda la Península Ibérica. Hasta la Cordillera Cantábrica, que era el refugio climático por excelencia en España, está sufriendo los avatares de temperaturas que superan ampliamente los 35 grados de máxima.

Por otra parte, este fenómeno no es exclusivo de España, sino que se está produciendo en toda Europa. En Alemania se han superado los 40 grados centígrados y en Reino Unido se ha declarado por primera vez la alerta roja por la ola de calor.

Los expertos en meteorología advierten que estos procesos van a ser cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático. De hecho, es posible que el actual sea el verano menos cálido de los que quedan por llegar.

Ante esta situación, las recomendaciones para no sufrir golpes de calor pasan por diferentes escenarios, como el de evitar la exposición solar a las horas centrales del día, utilizar ropa cómoda, que cubra la piel, sea fresca y transpirable y por supuesto, no olvidar nunca las cremas con protección solar.

Los hábitos a seguir para proteger la piel frente al sol

La advertencia de no pasar las horas centrales al sol, entre las 10 y las 17 horas, es muy conocida por buena parte de la población, pero la realidad es que no todo el mundo la aplica. En especial, este hábito es interesante entre ese estrato de la población que no está muy acostumbrado a temperaturas muy altas.

Personas en Extremadura, Murcia, Andalucía o las grandes capitales sí sufren con frecuencia temperaturas muy elevadas, pero quienes viven en zonas de costa o en la cornisa cantábrica, pueden ser sorprendidos por el fenómeno de las olas de calor.

Con respecto a la ropa, hay que hacer uso de prendas transpirables y que cubran la piel en la medida de la posible. Si el calor es sofocante y decides usar vestidos, shorts y camisetas o camisas de manga corta, no hay mucho problema siempre que la piel esté protegida.

Para ello es clave un buen uso de la protección solar, que debe ser como mínimo de factor 30 y aplicarla entre 15 y 20 minutos antes de exponerse al sol. Si se va a pasar mucho tiempo al exterior conviene volver a usar protección pasado un tiempo prudencial.

Las cremas solares hay que usarlas incluso en los días nublados, pues las nubes dejan pasar entre el 50 y el 85% de las radiaciones ultravioletas. Todas estas medidas deben ser reforzadas cuando se pasa tiempo en la playa o en la montaña, pues la arena y la nieve aumentan la radiación.

En este último caso, con más interés, pues a medida que se asciende en altura, la protección de la atmósfera para filtrar los rayos solares es menor. Una recomendación extra es usar accesorios y complementos que protejan la piel más allá de la ropa, como por ejemplo sombreros, gorras y gafas de sol.

¿Qué protector solar es el más adecuado?

Usar una crema o un spray con protección solar es imprescindible y no solo en verano, pero la pregunta a responder es, qué protector solar es el más adecuado, qué aspectos hay que considerar en su elección.

En los productos de este tipo, como podemos ver en Cosméticos24h, aparece un índice, el SPF, que señala el factor de protección. Este SPF marca el número de veces por el que se multiplica el tiempo que permanece la piel sin quemarse. Un protector con índice alto mantiene la piel defendida ante los rayos de sol, el enrojecimiento y la aparición de posibles manchas.

Las cremas con SPF de 15 a 25 son de protección media, mientras que de 30 a 50 son de alta protección. Por encima de 50 ya es solo indicado para zonas más sensibles o personas con pieles de tono muy pálido. Los bebés y niños también deben usar cremas con alta protección. La aplicación del producto debe ser suficiente, bien extendida, y repetir su uso cada dos horas y tras salir del agua si se está en la playa o la piscina.

Una vez ha cesado la exposición al sol conviene echar mano de productos cosméticos hidratantes. El after-sun ayuda a calmar la piel o aminorar los efectos tóxicos de la radiación ultravioleta. Incluso si se ha aplicado crema protectora durante todo el día y de manera correcta, no está de más hacer uso de las cremas hidratantes e incluso un sérum antioxidante en caso de exposición severa ante el sol.

En la industria de la cosmética, por fortuna, son muchos los productos que incluyen SPF suficiente para proteger la piel ante el sol, pero esto no implica dejar de usar protectores solares, especialmente cuando los días son más despejados.