Lunes de alto tenis en Béjar

Después de un intenso fin de semana de previas, llego el lunes en el cual los jugadores de jugaban entrar en los cuadros finales en categorías masculinas sub-18, sub-16 y sub-14.

Esto ha significado una gran jornada llena de intensidad tenística con partidos disputados de poder a poder, con las victorias de Lian Mc Mahon vs Rubén Rojo (3/6 7/5 10/5), David Godoy vs Santiago De la Fuente (6/4 6/7 10/3) y Fernando Moñino vs Alejandro Sánchez (7/6 2/6 10/7) como encuentros más destacados.

En este martes se cerrarán las previas restantes, femeninas y absoluto, y debutarán los cuadros juveniles masculinos en una jornada cargada de partidos, con más de 40 partidos

Mas información: openbejar.com