"Hemos tenido que cambiar el modelo deportivo y fichar a jugadores en condiciones diferentes a las de antes"

Óscar González, entrenador del Piensos Durán Albense, atiende a Alba de Tormes al Día para repasar la última hora del primer equipo y desgranar el mercado de fichajes y las últimas novedades que atañen al club.

Incertidumbre y nerviosismo en la afición por la marcha de jugadores: "Se ha generado una cierta incertidumbre y nerviosismo sobre el futuro del club este verano. Es cierto que nos ha tocado cambiar el proyecto deportivo porque hay una crisis de jugadores. Nosotros al estar en Alba de Tormes tenemos dificultades para encontrar jugadores jóvenes que muchas veces adquieran el compromiso necesario y eso se ha agravado con la llegada de otro club de la provincia a la categoría. Por eso, hemos tenido que cambiar el modelo deportivo y ahora tenemos que fichar a gente en condiciones diferentes a las de antes. Ahora tenemos que fichar a gente contrastada y experimentada que quiera buscar una oportunidad fuera de sus ciudades. Va a ser un paso cualitativo muy grande con el que a veces acertaremos y otras fallaremos".

Salida de jugadores: "Se han confirmado cinco bajas hasta el momento y no habrá más. La salida de Rubi y la llegada al primer equipo de Marcos es algo normal. Carlitos, por su parte, se marcha por motivos de estudio. Con respecto a las otras bajas, son puramente por motivos deportivos".

Nuevo proyecto: "No estoy preocupado porque este año hemos dado el salto de poder firmar a gente que viene bajo unas condiciones que nos han solicitado sus representantes. Es posible gracias a empresas que nos han dado su apoyo y que nos permite afrontarlo. Hasta el momento hay dos jugadores firmados y estamos en conversaciones con otro. La idea es fichar a tres jugadores mínimo y tener así a tres porteros y diez jugadores. Queremos que los fichajes nos den el plus para estar arriba".

Cantera: "No habrá juvenil regional porque los jugadores no han querido continuar. Es algo que duele porque siempre es bueno tener cantera, pero los jugadores no tienen la intención de seguir".