Sigo en pie de guerra contra un verano tan irrelevante como destructivo. Ni extraigo positividad ni calma ni descanso de unos días hueros y manidos de tanto repetirse. Del verano solo quedan yermas y aterradoras memorias sobre los incendios forestales que destrozan vidas. Esto hace replantear un futuro invisible, que no incierto, sobre la cruenta decadencia del sistema.

Es, sin embargo, el momento exacto para leer el último poemario de Louise Glück, Recetas invernales de la comunidad. Yo he tenido la suerte, más bien la vista agudizada, de pedir prestado por primera vez este libro en la biblioteca. Ahí luce triunfante la fecha de devolución pegada a la solapa del libro. Triunfante y en soledad, recordándome que los finales vienen dados por un sello para cada ocasión. Aún no me acostumbro a este tipo de poesía tan narrativa, tan exterior –con estelares interiores a descubrir- y participativa, pero solo hay que darle tiempo. No obstante, he podido extraer lo justo y necesario para comprender que, cuando ves acercarse el final, se comienza mirando todo con negación. “También todo regresa, pero lo que regresa no es lo mismo que se fue”. La caducidad viene puesta por un descuidado control sobre lo que más vida podría darnos, véanse de nuevo las cenizas de unos bosques legendarios que nunca más serán.

Sobre una historia mal contada y sin terminar, “an endless story” bien podríamos añadir un final para desvivirlo: no existe algo más allá de esto. Aquello que nos queda, un futuro no asegurado, no es más que un sentimiento de apego. “¿Habrá suficiente espacio para que quepa el mundo?”