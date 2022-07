El Salamanca UDS sigue buscando acercar posturas con Télles

El jugador no ha encontrado ofertas que sean de su absoluto agrado hasta la fecha, por lo que el club no ha desistido en contar con sus servicios

Nueva semana en el Salamanca UDS para intentar renovar a Télles de cara a la próxima temporada. Después de que hace justo siete días, este medio de comunicación informase de que la operación estaba "difícil", el club no ha desistido en su idea de contar con el centrocampista mexicano.

Por su parte, el futbolista no ha encontrado ofertas que sean de su agrado hasta la fecha y las conversaciones entre ambas partes no han cesado. De este modo, la entidad no pierde la fe en que Fercho, como se le conoce en el vestuario, repita experiencia en el Helmántico por tercera vez.

Sin embargo, la historia, que ya va camino de culebrón del verano, cuenta aún con un final muy abierto, puesto que todo puede llegar a pasar. De hecho, la opción de que el dorsal 6 continúase en la capital charra llegó a estar realmente complicada... pero tampoco se acaba de romper.