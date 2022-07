Huerta busca la foto mas espectacular y representativa de la localidad a través de su concurso 'Así es mi pueblo'

Huerta apuesta por enseñar la belleza de la localidad al mundo a través del llamativo concurso ‘Así es mi pueblo’ que buscará la mejor fotografía que pueda mostrar los rincones, espacios y estampas más llamativas de la localidad.

Los participantes pueden entregar sus instantáneas en el Centro Cultural, de 10 a 14 horas, teniendo como fecha máxima para ello el viernes 29 de julio, pudiendo presentar un máximo de tres fotos por participante.

Las imágenes deberán estar impresas en tamaño A4 a color o blanco y negro, no siendo necesario hacerlo en papel fotográfico ni que estén hechas con cámara ya que también son válidas las realizadas con el móvil. Quienes no tengan posibilidad podrán llevar su foto en formato digital al mismo Centro e imprimirla allí mismo. Se premiara la originalidad, no la calidad.

Cada fotografía deberá llevar en el reverso el nombre y apellido de quien la ha realizado, quedando todas las presentadas recogidas en una exposición en el edificio multiusos hasta el 19 de agosto, día en el que se entregaran los premios a los ganadores. Será la organización la que designe un jurado que será quien decida finalmente los tres ganadores del concurso.