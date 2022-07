Mario Carabias: De su amistad infantil con Felíx Rodríguez de la Fuente a crear el Santuario natural de aves y especies variadas mas llamativo de la provincia

Mario Carabias vive en su particular Santuario de aves rapaces en Aldeseca de la Frontera

Si tuviéramos que mostrar una definición en carne y hueso de lo que es el amor por las ves, los animales y el continuo esfuerzo por su cuidado y cría, lo podemos encarnar perfectamente en la figura de Mario Carabias Rodríguez.

Un hombre con una peculiar historia que ha convertido su mimado refugio en Aldesaseca de la Frontera en todo un Santuario que hoy es una joya que cuenta con no pocas solicitudes para ser conocida con calma, despacio, sin prisas…ya que entrar en ella y hacer un recorrido guiado junto a el supone una experiencia vital en la que parece detenerse el tiempo.

Mario hoy ya está jubilado debido a una enfermedad que le ha llevado a la incapacidad, aunque mantiene su incansable espíritu desinteresado de lucha y entrega por las aves, su gran pasión, algo que le viene muy de niño.

Para conocer el hoy de Mario debemos trasladarnos hasta el origen de este enamoramiento perpetuo, algo en lo que tiene mucho que ver todo un doctor de la naturaleza.

Y es que Carabias tenía 10 años cuando empezaba a descubrir el mundo de las aves y la naturaleza, momento que contaba con un impacto vital tras conocer a Félix Rodríguez de la Fuente. “El venía a cazar al termino de Peñaranda y a través de mi padre, sus amigos y conocidos, pude llegar a él. Félix se reunía siempre con toda la gente que conocía en el histórico Café de la Amistad y fue por mediación de Pepe Sánchez (uno de los primeros cetreros profesionales de España y peñarandino) como pude llegar a contactar con él. Empecé a relacionarme y a dar a conocer los pájaros que tenía en casa…algunos de ellos incluso fueron regalos para Félix” recuerda Mario

Una situación, que generaba una gran inquietud interna en Mario Carabias y que apenas le daba tranquilidad ya que, tal y como explica, “iba de caza con más gente y empecé a darme cuenta de que me encantaba el animal vivo y no muerto…me di cuenta de que lo más bonito era traer al mundo pollitos de águila y no acabar con todos ellos”.

Así se originó su pasión por las aves y la cría de diferentes especies, comenzando ya de mayor con una etapa de especial recuerdo, como era sus periplos por los mercados medievales. “Trabaje en el Zoo de Valladolid con espectáculos de rapaces y loros. Me marche de ahí empecé con los mercados y aquello era increíble…la gente que se movía y se sorprendía con las aves…el público se entregaba y el dinero que se ganaba era muy importante” afirma.

Con ello estuvo 14 años, recorriendo España por multitud de ciudades y comunidades, algo que ha mantenido hasta que finalmente desembarcaba en Aldeaseca de la Frontera y la salud le obligaba a parar aquellas rutas que realizaba con una furgoneta comprada con no poco uso y siempre dispuesto a mostrar a los espectadores la grandeza de la naturaleza.

Hoy, como desde hace 15 años, vive en esta localidad, y desde hace 6 se dedica en cuerpo y alma a la cría de águilas en cautividad para su venta, algo que tiene una fuerte demanda, especialmente en el extranjero, por lo que no es difícil encontrar vehículos especialmente preparado para el traslado a su puerta, interesados por esta faceta que cautiva ya a nivel internacional.

A mayores de esta, el Santuario de Aves Rapaces ‘Riolobos’ de Mario Carabias cuenta con especies tan variopintas como lechuzas, búhos, halcones, serpientes, cocodrilos, gallinas pequeñas o especies llamativas de peces. “He querido crear un oasis en mitad de la campiña castellana y aquí estoy, rodeado de árboles, naturaleza y hasta un estanque artificial para fomentar la cría acuática” asegura Mario, quien además añade que “desde hace 4 años también estoy recogiendo a animales abandonados por gente que, o no los quiere o prefieren evitar el pago de las licencias necesarias para tenerlos…es una situación dura que ha crecido y no poco durante los últimos años”.

Un retiro feliz, ausente del estrés, y la vida acelerada del mundo, que puede visitarse de manera guiada en horarios muy determinados por Mario y que se realiza haciendo reserva previa días antes a través de su perfil en redes sociales, teniendo un aforo muy limitado para evitar cualquier sobresalto a los animales, todo para buscar la perfecta comunión con la naturaleza y su habitad más confortable.