Arturo Tapia: “Voy a defender el trofeo de ‘Charro de Oro’ con todo lo que llevo dentro”

La plaza de toros de Santa Marta de Tormes acoge este sábado 23 de julio la séptima edición del ‘Charo de Oro’, sirviendo además como segunda eliminatoria del ‘Castellano de Oro’. Para la cita, que dará comienzo a las siete de la tarde, la empresa Talento Castellano ha reseñado tres toros de la ganadería de Peñatella y uno de Arucci. El elenco de cortadores, todos ellos salmantinos, está conformado por Arturo Tapia, Iván González, Iván Matías, Aitor Maíllo, Luisan Martín, Manuel Gómez, Samuel López, Javier Marín, Álvaro Sevillano, Adrián Cívicos, Álvaro Sánchez, Diego Moreiro, Fran Montero, Héctor Sánchez y Luis Mateos.

Hablamos con Arturo Tapia, actual ‘Charro de Oro’, quien asegura que quiere revalidar el título y que no se lo va a poner nada fácil a sus compañeros de cartel: “La sensación que tengo de cara al concurso del sábado es muy positiva. Estoy en un buen momento y voy a defender este ‘Charro de Oro’ con todo lo que llevo dentro”.

Natural de San Pelayo de la Guareña, y al que la afición por los toros le viene desde bien pequeño al abrigo de la tradición familiar, Arturo Tapia se encuentra en plenitud: “Estoy disfrutando mucho de cada tarde. Podría decir que he alcanzado esa madurez que te da el sentirte bien física y psicológicamente”, señala el cortador salmantino, quien añade: “Esa tranquilidad me da más recursos frente a cualquier tipo de toro. Me evado y pienso en otras cosas hasta que llega el día del festejo. No le doy tantas vueltas como le daba antes, y eso me hace estar más tranquilo y más seguro”.

El concurso de Santa Marta será de los primeros en los que Arturo participe sin ningún tipo de restricción debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, algo que el charro valora positivamente: “Por fin podemos actuar con normalidad, porque para nosotros y para el público era muy incómodo el tener que llevar la mascarilla o el que se limitase el aforo en cada festejo. Una plaza llena a nosotros nos hace dar un extra más, y eso se nota delante de la cara de los animales”.

Para finalizar, el vigente campeón del ‘Charro de Oro’, anima al público a asistir a un festejo que Talento Castellano ha preparado con mucha ilusión: “Los novillos tienen maneras para embestir y seguro que nos van a hacer disfrutar a todos los participantes, y por consiguiente, a todo el público que nos acompañe”, afirma Arturo Tapia, quien además tiene palabras de elogio para todos sus compañeros: “Todos los participantes atraviesan un buen momento y cuando se junta el buen juego del ganado y un cartel de renombre como el de este sábado en Santa Marta, poco puede salir mal”.

