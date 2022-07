Mayoría y diversidades sexuales

Vayan por delante dos propuestas y una historia y un camino para la educación sexual y amorosa:

a) Todos los ciudadanos debemos aceptar que cada persona organice su biografía sexual y amorosa según su diversidad sexual y amorosa, sin hacer daño a los demás, con ética sexual y amorosa.

b) Históricamente las diversidades han sido mal aceptadas, perseguidas y violentadas por algunas personas e incluso por la moral dominante y los gobiernos.

Aún hoy , a veces, sufren homofobia, trans-fobia, etc. y, a veces, violencia.

c.- Vengo ayudando a estas diversidades minoritarias desde 1974-75 (tesis doctorales, doctorado, investigación, clínica y publicaciones). Y así seguimos, personalmente y los profesionales que hemos formado.

d.- Las diversidades mayoritarias (heterosexuales, hombres y mujeres que reconocen su identidad sexual, etc.) deben ser respetadas y aceptadas, haciendo compatibles los derechos de la mayoría y las minorías.

Algunas minorías y parte del gobierno quieren organizar la visa sexual y amorosa de toda la población. ¿Se han leído y estudiado los derechos humanos?

Pero estoy en desacuerdo con frases, ideas, hechos y consejos como estos:

1.- Un caso:

Un educador sexual aconseja a los padres y madres que si un niño o niña de 2 ó 3 años pregunta la diferencia de “tener pito o no tener pito” no debe usar las palabras “niño y niña”, sino decir: “eres una persona y podrás ser lo que quieras”.

Pregunto: ¿Hemos se suponer que la identidad sexual es una decisión personal libre (autodeterminación basada en un sentimiento) que la mayoría debe hacer sin reconocer que su sexo es de macho o hembra? ¿Es que no ven, no pueden tocarse, no se miran al espejo, no razonan, no escuchan a los demás? .

El “yo” es la sede de la identidad sexual.

Pero no sabemos por qué una minoría está convencida de que su “yo” (no asolo su sentimiento) no acepta su fisiología, en disarmonía o incongruencia con su cuerpo: aceptar esta diversidad y ayudarles es el camino. Esto no es patologizar sino aceptar lo evidente. Tienen que hacer una decisión forzada por los hechos y aceptarla es el comienzo de la ayuda.

Las personas transgénero, como la palabra género, es otro tem, más confuso aún.

2.- “Hay hombres con vulva y mujeres con pito”

Es incorrecta esta frase ¨contradice los hechos” y tergiversa el lenguaje.

¿Por qué después de negar u olvidar el dimorfismo sexual se empeñan en generar esta confusión, hablando de hombres y mujeres? ¿No dicen, en este caso con razón, que la identidad social, la construida, no es binaria, sino que puede ser muy diversa? Deberían decir es una persona transexual, transgénero y tantas terminologías diversas (“estes”, como cajón de sastre ¿Estes con pene o vulva y las infinitas variedades, que no sabríamos de qué hablamos, sino solo de lo que no queremos hablar: hombres y mujeres) no binarias. También podrían decir que son intersexuales, de nacimiento o quirúrgicas, porque se quitan o se dejan unas partes y no otras.

Solo tiene sentido cambiar el lenguaje para clarificar conceptos y entendernos.

Ser hombre y tener vulva o mujer y tener pito exige una operación (muy legítima) o usar el concepto de género como el equivalente al de hombre y mujer. ¡Que caos con el concepto de género que en inglés puede significar el sexo y el rol asignado socialmente! Claro, si uno puede decir o hacer cualquier cosa ¿Cómo podemos entendernos?

Les entiendo, porque los científicos también están hechos un lío, como parte de estas diversidades y el feminismo. Y lo del gobierno es el caos.

Una pregunta: ¿Usted cree que este caos justifica alguna de las leyes que van a salir? ¿Es la mejor manera e ayudar a las diversidades sexuales minoritas? La mayoría se merece este trato?

¿Por qué tantos políticos se tragan este sapo, si la mayoría no tiene ni idea? ¿Por qué se tragan esta doctrina que ni siquiera los científicos tienen clara? ¿Por qué no se limitan a ayudar a estas minorías? Es más sencillo y eficaz. Si fuera una decisión basada en un sentimiento ¿Deberíamos ofrecer cirugía gratuita a toda la población que se siente mal o incómoda con su cuerpo? ¿Por qué piden tanto, con razón, y niegan la realidad? ¿Es el mismo caso que el de las diversidades del deseo sexual? Pues no; estas solo piden que les dejen organizar su vida sexual y amorosa, con toda la razón del mundo.

Yo me he mojado en el libro: ¨Viejo y nuevos mitos sobre sexualidad” (2020) No pretendo que me den la razón , es un asunto en estado de confusión social, científica y profesional; yo sigo el consejo ilustrado ¡Atrévete a PENSAR!.