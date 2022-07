El Perfumerías Avenida empezará la Liga el 5 de octubre en casa contra el Spar Gran Canaria

La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer el calendario de la 2022/2023 en Liga Femenina, así como la sede y equipos participantes en la Supercopa. Como novedad este año, la competición de la regularidad en España no tendrá un formato simétrico (no será igual la primera vuelta que la segunda en cuanto a fechas), si no que el organismo lo ha estructurado siguiendo sus criterios de interés deportivo/geográfico. Arrancará la 'fiesta' el 5 de octubre, que cae en miércoles, para el Perfumerías Avenida jugando en casa ante el Spar Gran Canaria.

Tres días más tarde de que arranque la emoción doméstica, el 8 y 9 de octubre, las charras se desplazarán a Vitoria-Gasteiz para disputar la Supercopa en la que estarán, además de Avenida como campeón de Liga y Copa, Valencia BC, Spar Girona y el anfitrión Kutxabank Araski.

El primer partido a domicilio, el siguiente miércoles 12 de octubre, ante el Durán Maquinaria Ensino. En cuanto a los clásicos ante el Spar Girona, habrá que esperar al 10 de diciembre en Girona para vivir el primero, mientras que el de la segunda vuelta llegará el 25 de febrero en Würzburg. El enfrentamiento ante el finalista de LF Endesa, el Valencia, se celebrará el 15 de octubre, jornada 3, en Salamanca, mientras que el segundo llegará en la penúltima fecha, la 29º, el 8 de abril en Valencia, de nuevo tras la disputa de la Copa de la Reina, celebrada del 30 de marzo al 2 de abril. Los derbis regionales ante Embutidos Pajariel Bembibre, el 5 de octubre en Salamanca y el 4 de febrero en Bembibre. Se calientan los motores en tierras charras.

EL MES A MES DE LA 22/23