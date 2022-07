La historia de Gregorio: 'obligado' a dejar de ser pastor tras casi tres décadas para trabajar como peón de limpieza con 58 años

Tras diferentes intentos fallidos de encontrar empleo, se acercó al CEFOL y asegura que “si no es por ellos, no habría conseguido trabajo”

Gregorio Rodero tiene 58 años, actualmente trabaja en una empresa salmantina de limpieza y está “muy contento”, tal y como cuenta a SALAMANCArtv AL DÍA. Sin embargo, su vida no siempre ha sido así.

Él vivía en el campo donde trabajaba como pastor, toda su vida había trabajado en este gremio, pero en 2019, y tras 26 años en la misma empresa, “por circunstancias de la vida acabé en el paro”, relata al otro lado del teléfono. A su edad, pues en este momento tenía 55 años, le resultaba muy complicado encontrar trabajo. Con certificado de escolaridad y más de 40 años de experiencia en el sector agrario como pastor, peón agrícola y ganadero, no conseguía encontrar trabajo.

Tras llevar más de un año en el paro y con vistas a la dificultad que tenía para encontrar un empleo, decidió ir al Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) para pedir asesoramiento. “Vivo cerca de las instalaciones y decidí acercarme a preguntar porque sabía que ofrecían orientación de trabajo. Por preguntar no perdía nada”, destaca. En ese momento, por “acercarme a preguntar”, su vida cambió y descubrió que había posibilidad de volver a trabajar.

De carácter afable y con un sentido de la responsabilidad llevada al extremo, tal y como señalan desde el CEFOL, Gregorio realizó el certificado de profesionalidad de Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales, con 275 horas de duración. A la vez, realizó sus prácticas no laborales en una empresa salmantina, donde actualmente está dado de alta con contrato temporal como peón de limpieza, para cubrir unas vacaciones.

Contento cuenta que “por suerte me han cogido. Yo nunca pensé que me fuera a tocar porque viniendo de otro gremio, de otra cosa completamente diferente, pensé que no, pero sí.”. Ahora lleva poco más de un mes y él mismo dice que está “muy contento”. De momento es un contrato temporal, pero lo importante es empezar.

“Salir del campo y empezar en la ciudad es una oportunidad que si no hubiese sido por CEFOL, no habría conseguido”. Por eso, tiene clara una cosa. A los desempleados que “ya tenemos una edad” les “recomiendo ir al CEFOL, allí te orientan y, gracias a ellos, tenemos una posibilidad”, concluye.