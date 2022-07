Mario Gómez, Losada y Borja Díaz abren la ronda de presentaciones en Unionistas

Unionistas ya ha comenzado a presentar ante los medios de comunicación a sus nuevos fichajes y los primeros en abrir la veda han sido Mario Gómez, Mario Losada y Borja Díaz. Además, los tres han estado arropados por Toni García, el director deportivo, a pocos días de debutar en pretemporada.

Mario Gómez: "Dar las gracias de nuevo a Unionistas por el recibimiento. Es una alegría poder volver a esta casa. No voy a necesitar periodo de adaptación. Me siento cómodo en el club y la ciudad. Ojalá se repita un año bonito. La negociación fue mejor que la de hace un tiempo. Ramiro se puso muy contento, igual que otros compañeros. La relación con Toni es magnífica".

Mario Losada: "El año pasado no fue el mejor, pero ya he reseteado la cabeza. Tengo ganas de dar a Unionistas lo que tengo dentro. La operación fue rápida y noté la confianza que tenían en mí. No tuve muchas dudas".

Borja Díaz: "Tenemos que ir adaptándonos unos a otros. El entrenador me quiere como medio ofensivo y pudiendo llegar al área, pero siempre con el trabajo de un medio. Hay buen nive, aunque falta gente por llegar. Vamos a ser un equipo competitivo y la afición ayuda a ganar".