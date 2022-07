Casinos en línea: consejos y trucos

Todas las personas, sin excepción que deciden probar suerte con los casinos en línea tienen en su mentalidad el ganar, pero siempre se requiere más que un poco de suerte para poder obtener ese resultado. Por ejemplo, en los deportes, para que un deportista destaque, no tiene que ser solo bueno físicamente y tener suerte, sino que debe seguir consejos de su entrenador y con el paso del tiempo conocerá trucos que le ayudarán a ser mejor, y con el paso del tiempo y con lo anterior en juego, se puede llegar a destacar tanto como “la eterna capitana”: Silvia Dominguez, quien se ha convertido en la MVP de la Copa de la Reina.

La mejor elección

El primer y más importante consejo, es elegir un casino en línea que te proporcione lo mejor, no solo en bonificaciones, sino también en otros aspectos como el soporte al jugador y que además los juegos sean interesantes y que se vean bien. Si estás buscando los mejores casinos en linea, debes considerar que las cosas que te gustan o que te haga que el servicio sea aún más sencillo para ti, se encuentren en el casino que vas a usar. Métodos de pago, bonificaciones y variedad de juegos son de los aspectos principales que una persona busca encontrar en un casino en línea.

Tres de los consejos más importantes

El primer consejo tiene que ver con los métodos de pago, verifica que el casino que has elegido tiene el método de pago que pretendes usar y que, a su vez, puedas retirar lo que has ganado de vuelta, hay algunos casinos que solo te permiten depositar para jugar, pero al momento de retirar debes hacerlo a otro medio. Una de las opciones más comunes es el uso de criptomonedas, casi todos los casinos en línea las aceptan, eso hace el proceso muy simple y seguro. Tú puedes comprar tus propias criptomonedas, usarlas para jugar y después recibir las ganancias en tu wallet. Al final del día tu podrás elegir la opción que te haga sentir más cómodo.

El segundo consejo es, revisar cuales son los juegos más jugados. Por lógica, las personas tienden a jugar los juegos dónde más personas hay, esto puede ser por dos razones, una, las personas están ganando con dicho juego y cada vez hay personas queriendo hacer lo mismo o dos, el juego es muy popular y es muy gustado por todos, como suele suceder por temporadas o con juegos nuevos. La manera de identificar cuál de estas dos opciones es probando dichos juegos y ver que tan sencillo es ganar, obviamente es difícil saber de primera mano con una o dos partidas, pero eventualmente descubrirás el por qué es tan popular.

Por último, debes mantener la calma sobre todas las cosas. Perder o ganar pueden llevarte a tener un sentimiento negativo o positivo, según sea el caso. Lo que resulta interesante es que sin importar cual sea tu posición, vas a enfrentar dos de las siguientes decisiones: Dejar de jugar para no seguir apostando, llevarte contigo lo que has ganado y salvar lo que te queda o comenzar a apostar más para recuperar lo perdido o para aprovechar esa racha de buena suerte y ganar aún mucho más. En cualquiera de los casos, no es buena idea dejarte influenciar por cualquiera de los dos sentimientos. Mantén tu cabeza fría, recuerda que eres racional, si ganaste o perdiste no importa, otro día vendrá y puedes seguir intentándolo.

Dos de los trucos más básicos

Hoy en día es fácil poder encontrar todo tipo de juegos en los casinos. Algunos de los juegos con mayor popularidad son los juegos de cartas pues son juegos de antaño que son conocidos al menos por nombre por la mayoría de las personas. Los juegos de cartas, como muchos otros juegos en los casinos son juegos de azar, dónde la probabilidad es uno de los aspectos sumamente importantes y personas que entienden cómo funciona la probabilidad, estadísticamente, tienden a tener mayor acierto, tal como el caso de Bill Kaplan y su equipo de Blackjack del MIT. Si estás interesado en juegos de cartas, estudia y aprende lo relacionado a las probabilidades. No te convertirás en el rey de las cartas de la noche a la mañana, pero sin duda te acercará más a tu objetivo.

Finalmente, algo que muchas personas pasan desapercibidas es algo conocido como “El retorno del jugador” que puede ser encontrado en los juegos de tragaperras (Slot), es un número a manera de porcentaje que representa la recuperación del dinero jugado a largo plazo en todas tus apuestas. Este es un dato que sin duda es importante, donde un 98% es un porcentaje excelente y 90% malo, si encuentras algún porcentaje en medio de estas cifras es decente y puedes intentarlo.