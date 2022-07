La licitación para la obra del cambio del colector genera la primera convocatoria desierta en Peñaranda debido a la “crisis del mercado”

La licitación para acometer las obras de sustitución del colector de aguas en la Avenida de Salamanca, uno de los puntos negros de la ciudad en cada tormenta de magnitud por las inundaciones que deja en esta zona y la calle Cervantes, ha quedado finalmente desierta, tras cerrarse la primera convocatoria a la que no se ha presentado ninguna empresa.

El concurso para la adjudicación final de las obras no ha contado finalmente con candidatos, debido principalmente, tal y como explican fuentes municipales consultadas por BRACAMONTE AL DIA, a “la actual crisis que se vive en cuanto a la inestabilidad en los precios de mercado y la escasez” de materiales”.

“Es un milagro que este Ayuntamiento no viviera una situación así. Somos casi sin duda la única administración de relevancia en la provincia que no había vivido esta situación, generada principalmente por la variabilidad continua de los precios y una carencia de materiales casi continua, no hay que darle mayor dramatismo” aseguran desde el Consistorio.

Una situación sobre la que aseguran que “no pasa nada, volveremos a sacar a licitación y ya interesara a alguna empresa con otras condiciones” y añaden que “cualquiera que siga un poco como esta la situación y los mercados sabe que pocas empresas se atreven a fijar un precio ahora con la inestabilidad de tenemos, es algo que esta pasando en todas las administraciones habitualmente, por lo que volveremos a convocar y ya esta”.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto se ha dividido en fases presupuestarias, con un primer tramo que cuenta con un presupuesto de 71.336,91 euros llevándose a cabo la primera acción desde el Cordel de Merinas a la calle Goya.

El proyecto global contempla una segunda fase que ira desde la calle Goya hasta la calle Medina (92.514,12 euros), una tercera desde Ramón y Cajal hasta Severo Ochoa y Avenida de Salamanca (96.247 euros) y una cuarta parte desde la Avenida de Salamanca y hasta el Paseo de la Estación (93.310 euros).

En total, la renovación de todo el sistema para solventar esta situación supondrá una inversión que ronda los 400.000 euros