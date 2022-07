Disfruta del baño mas tiempo en tu piscina con una cubierta

El recubrimiento no solo nos ayuda a que podamos bañarnos durante más tiempo, rentabilizando la inversión que hacemos en la piscina, que suele ser elevada, y tiene más beneficios

Quizá con la excepción de algunas zonas de las Islas Canarias, en las que se pueden bañar durante casi todos los meses, lo normal es que la temporada de piscina en España coincida con el verano, de junio a septiembre.

Esto puede cambiar gracias a Cupoola, una empresa que fabrica cubiertas para piscinas con las que es posible disfrutar del baño durante todo el año, o al menos en buena parte de este.

El efecto invernadero aplicado al agua de la piscina

La mayoría de las cubiertas que fabrica esta empresa tienen plexiglás, un tipo de plástico transparente y resistente que deja pasar los rayos del sol, pero que no permite que se escape el calor.

Es algo similar a lo que ocurre en los invernaderos de las plantas, pero aplicado a las piscinas con la idea de “amplificar” el calor del sol a la hora de calentar el agua.

De esta manera, la cubierta permite bañarse más tiempo, en cuanto las temperaturas comienzan a subir a mediados de la primavera y lo mismo durante el otoño, siempre que no llueva y tengamos sol.

Las cubiertas se hacen a medida

En esta empresa son especialistas en cubiertas, de forma que las diseñan, las montan y las fabrican a medida, por lo que sea como sea la piscina que tenemos en casa se podrá cubrir con algunos de los modelos que tienen.

Cubrir la piscina aporta muchos beneficios

El recubrimiento no solo nos ayuda a que podamos bañarnos durante más tiempo, rentabilizando la inversión que hacemos en la piscina, que suele ser elevada, y tiene más beneficios.

Sin dejar el tema del dinero, veremos que de repente comenzamos a gastar menos productos para el tratamiento del agua, pues esa cubierta evita que entre la suciedad si no la abrimos, reduciendo las cantidades de cloro que le ponemos, las horas en las que la depuradora funciona, no tendrá hojas o insectos en suspensión, etc.

No hay que olvidar la seguridad, lo que en determinados casos es un problema, en especial si en la vivienda hay niños pequeños o mascotas que pueden caer y tener un accidente.

Con la cubierta estos riesgos desaparecen, puesto que una vez cerrada ya nadie va a poder caerse al agua.

Una inversión que le da valor a la casa

Hay veces en las que tenemos algunas reticencias a la hora de hacer un gasto en casa, pero lo cierto es que una cubierta revaloriza la vivienda.

Ya está la piscina, lo que siempre es un plus a la hora de venderla y la cubierta la hará aún más atractiva, puesto que además mejora la estética del jardín y en el caso de las más grandes se puede crear una pequeña zona en la que estar con una mesa y unas sillas hasta en los días fríos.

Gracias a Cupoola ahora podemos cubrir nuestra piscina, con lo que conseguiremos que la temperatura del agua sea mucho más alta, pudiéndonos bañar en la mayor parte del año en un agua más limpia y gastando menos tiempo en la limpieza.