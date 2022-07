La sabiduría de los abuelos

No es de extrañar, que habiendo a lo largo del año un día dedicado, incluso, a las cosas más extrañas, así como a otras causas nobles y entrañables, el caso es, que no hay día que pase, que no sea de señalado cumplimiento y manifestación. En la misma ya tenemos también el día del abuelo, que se cumplimentara el 26 de Julio, y sinceramente me gusta que el abuelo tenga su reconocimiento, sea homenajeado, y ponderado con justicia, toda vez que desde hace buena cantidad de años es una pieza importante en el núcleo familiar, y hoy son muy numerosos aquellos que tienen la gran responsabilidad de encargarse de sus nietos. Y no solo eso, sino que no son pocos los hijos, que abusan de sus servicios, y les imponen una tarea convertida en constante obligación. Todo esto a mayores, de haber dejado una huella impagable, por esta España cuyos gobernantes de hoy, le maltratan.

Servidor que hace años ascendió a la categoría de abuelo, ha comprobado en su familia y amistades, todo esto que señalo, y también, como imparten entre sus nietos, sus historias, su sabiduría, sus formas de proceder en la vida, y como ha de ser el comportamiento, la educación y el respeto, valores que parece ser que ya no cotizan para desgracia de este país. El abuelo, - y no me importa incluirme-, tiene como base la suficiente sabiduría que, utiliza como sinónimo de prudencia y sensatez, e incluso guarda asociación con el sentido común, ese que le falta a buena parte de los que circulan a su lado, incluidos los políticos, y también del gusto por las cosas bien hechas, incluidas las bases del saber, el estudio, la dedicación la experiencia y la cautela.

Ahora bien, la sabiduría no implica un simple y sencillo conocimiento sobre una materia o tema, sino que reviste un saber detallado y profundo que solamente es asequible a través del estudio y de la experiencia, y que para su logro demanda de una cuota de moderación. ?

Para adquirir un saber concreto es imprescindible esforzarse y orientar la acción en ese sentido, nadie nace experto en algo, sino que los conocimientos se logran a partir de la experimentación y también de la observación de un maestro entre otras fuentes. ? Los abuelos, algunos ya ancianos, a lo largo de la historia son considerados fuentes de sabiduría. Tradicionalmente se les atribuye esta cualidad a individuos adultos, cercanos a la ancianidad, porque se presume que son ellos, con ese largo recorrido de la vida que han tenido, que almacenan una infinidad de conocimientos y destrezas. ?

Por el contrario, un individuo joven, puede demostrar una gran sagacidad e inteligencia en el conocimiento y resolución de determinadas cuestiones, sin embargo, la experiencia que aportan los años vividos suma pericia y marca una diferencia sustancial respecto de aquellos que recién están caminando sus primeros pasos de la madurez.? A razón de esta consideración es que en muchas culturas, especialmente en la oriental, a los ancianos, se les asigna una erudición natural, provista por los años, y por tanto se los respeta, se los consulta, y se los considera una referencia a la hora de tener que evacuar dudas o de necesitar conocer algo con la autoridad y seguridad de aquellos que se sabe, saben.? En este sentido es recomendable, cuando se tiene una inquietud respecto de alguna decisión, acercarse a las personas mayores, un abuelo por ejemplo, quien nos aconsejará sobre la base de sus experiencias, que por supuesto incluirán aciertos y desaciertos, siendo estos últimos de los que más se aprende. ?Por otra parte, la prudencia es una virtud inherente a la sabiduría y que predispone favorablemente a la hora de juzgar, conocer, y de pensar. Bajo su “mando” seremos guiados por el sentido común, la racionalidad, y la sensatez que nos ayudarán a la hora de sacar conclusiones, de discernir entre lo bueno, lo malo, la verdad o la mentira, evitar peligros, y lograr los objetivos propuestos, entre otros. ?

Abuelos, unos más leídos, estudiados, que otros, pero sin lugar a dudas han tenido como base, el esfuerzo, el trabajo, la paciencia y el temple, para promover la virtud como base del buen saber y las buenas acciones y asimismo procurar difundir la protección de la cultura, las tradiciones, el estudio, la meditación, el respeto de los mayores la tolerancia, y la bondad. Que son la firme convicción que solamente la convivencia armónica genera una sociedad próspera, justa y sabia. … ¡Vamos igualito que ahora…! ¡Abuelos al poder…!

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías