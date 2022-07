Jorge García: "Lozano me comunica que iba a ser el entrenador. Lovato y Dueñas han decidido desestimar mi opción y que sea él"

Jorge García no será el entrenador del Salamanca UDS finalmente, dado que Rafa Dueñas ocupará su puesto ante la sorpresa que se ha producido en los últimos días. Por ello, el exjugador ha dado explicaciones de lo acaecido en este medio de comunicación a través de una entrevista.

PREGUNTA: ¿Qué es lo que ha pasado para que no seas el entrenador del filial Salamanca UDS esta temporada?

RESPUESTA: Me pilla todo por sorpresa. En junio recibo una llamada de Ángel Lozano, que es el director deportivo del club, y me comunica que iba a ser yo el entrenador del filial, que fuera haciendo mi plantilla y buscase jugadores. Eso es lo que hago y me pongo a trabajar desde el minuto 1, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que Manuel Lovato y Rafa Dueñas han decidido desestimar mi opción y que entrene él".

P: ¿Qué motivos te han dado?

R: Motivos como tal, ninguno. Cuando me reuní con el club la última vez, me dijeron que Manuel Lovato quería que Rafa Dueñas fuera el entrenador del filial. No hay nada más.

P: ¿Quién te comunica esta decisión?

R: Lozano me llama casi al acabar la temporada y yo me entero de lo de Rafa hace dos o tres días. Tenía un 80% de la plantilla ya realizada y también contaba con el cuerpo técnico. Me duele por ellos, aunque también por mí porque era una buena oportunidad. Yo pongo la cara para traer a la gente y que todo cambie de la noche a la mañana no es lógico.

P: ¿También cambia el cuerpo técnico con tu marcha?

R: "No tengo ni idea. Sé que el preparador físico que yo tenía cuenta con intención de hablar con Dueñas, pero el resto del staff se marcha. La última reunión que tuve con Rafa fue para que comunicara que todo esto era cierto y ya no he querido saber más del tema".

P: ¿Qué te han dicho los jugadores a los que has llamado y con los que te habías presentado como técnico?

R: Lo primero que hice fue comunicárselo a ellos. Se lo debía porque bastantes han venido porque yo iba a ser el entrenador y tenía confianza con ellos al ser de mi estilo de jugadores. Ha sido decepcionante y una p*tada para ellos, pero me han deseado mucha suerte. Les he puesto a disposición de Dueñas. Soy una buena persona y me da igual que el trabajo que he hecho lo coja otra persona. Les he pasado todos los contratos a Rafa y Valverde para que decidan qué hacer".

P: ¿Qué papel ha jugado Carlos Valverde, director de cantera, con el cambio en el banquillo?

R: Poco puede hacer ante esta situación. Es una persona que ha trabajado como el que más desde el minuto 1 y está en camino de cambiar las cosas. Gente como él son las que hay que tener en el club. Es una decisión que viene del jefe, del presidente.

P: ¿Se te debe dinero o ya has cobrado todo?

R: Cuando suenan tan las cosas es por algo. A mí también se me debe dinero, pero lo bueno es que siempre se acaba cobrando y lo malo es que ese dinero es necesario porque necesitas que te paguen al día. Es un deber del club y se crecerá si se arregla.

P: ¿Cuáles son los planes para el futuro?

R: A no ser que tenga algo a última hora, creo que va a ser un año sabático, para formarme e igual salgo de Salamanca para conocer otras formas de trabajo.

P: Tu salida como jugador del Salamanca hace años también fue complicada, ¿qué sabor de boca te queda?

R: Me voy dolido. Las dos salidas han sido muy similares y por sorpresa. Es un sentimiento de decepción, pero me voy con la cabeza bien alta y me he dejado todo por el club.