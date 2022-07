"Un vecino me avisaba mientras paseaba del fuego y la evacuación. Pude llegar a casa, coger lo imprescindible y salir deprisa"

El pavoroso incendio que aun azota con fuerza la sierra salmantina y diferentes puntos de las provincias limítrofes continua generando preocupación, tensión y medidas extraordinarias de emergencia a partes iguales, algo que bien se representa en las evacuaciones de municipios por la cercanía de unas llamas que aún hoy siguen estando combatidas por cientos de efectivos y medios terrestres y aéreos.

Una grave situación y unas medidas tras las que encontramos historias personales como la de Cipriano García, vecino de Morasverdes, quien se encontraba por sorpresa esta semana con la evacuación de todo el municipio ante el imparable avance del fuego y la cercanía que alcanzaba del núcleo urbano.

“Me fui a pasear como de costumbre, pero ese día no me lleve el móvil, no sabía nada del fuego. Según estaba regresando a casa comencé a ver muchos coches del pueblo que se marchaban en dirección a Salamanca, era muy raro, pero no le di más importancia hasta que uno de los vecinos paraba el coche en el camino y ha sido el quien me alertaba de que habían avisado para evacuar el pueblo por el incendio y que tenía que marcharme inmediatamente”.

Una realidad, que generaba un gran impacto en Cipriano, quien proseguía su camino hacia su casa hasta que otra vecina detenía su coche a su altura. “Otra chica del pueblo me llamo la atención y me subió a casa, ya que aún estaba a 2 kilómetros de ella. Llegue, cogí lo imprescindible y me marche de mi hogar en dirección a Ciudad Rodrigo” recuerda Cipriano quien además añade que al coger su teléfono móvil de casa “comencé a ver muchas llamadas de familiares de la zona y de fuera, todos preocupados al conocer las noticias del incendio y no poder localizarme”.

Para este jubilado, como para otras tantas personas, se trata de una situación única, que inevitablemente es protagonista de su minuto a minuto vital ‘física y mentalmente’ aunque por su cabeza, además de preocupación, también pasaba la intranquilidad por quienes se quedaron en casa, sus animales. “Tengo gallinas y perros, que se han quedado allí encerrados. Me preocupaba mucho ya que, aunque les deje agua y comida, con estas temperaturas y la situación del fuego no sé cómo lo estarían pasando” asegura.

Una preocupación que por fin tiene desenlace ya que estan pudiendo regresar a sus casas aunque manteniendo precauciones extraordinarias debido a la reactivación de focos y la aparición de nuevos en el entorno.