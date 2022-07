Dr. Feelgood y Marcos Coll erizan la piel en la primera jornada del Festival de Blues de Béjar

Una agradable temperatura acompañó durante la noche del viernes a la primera jornada de la edición 2022 del Festival Internacional de Blues “Ciudad de Béjar”.

Cinco grupos procedentes de toda parte del globo pusieron a bailar a los asistentes a esta fiesta del blues, donde destacaron las actuaciones de los veteranos Dr. Feelgood y del español Marcos Coll con la armónica acompañando al guitarrista Will Jacobs.

El prestigioso guitarrista estadounidense Little G Weevil abrirá las actuaciones del sábado 16 de julio en la plaza de El Castañar (21.00 horas) con su sonido de la vieja escuela del blues del sur renovado y en una actuación junto a la Danny del Toro Blues Band, grupo bien conocido en el circuito europeo y que preside el armonicista que le da nombre. El multipremiado guitarrista de Mánchester? Matt Schofield mostrará su virtuosismo a partir de las 22.15 horas en su recorrido por los sonidos del blues, el jazz y el funk. Dará paso a los también británicos Nine Below Zero, que exhibirán en Béjar las razones por las que se les considera principales rivales de Dr. Feelgood. La banda liderada por Dennis Greaves a la guitarra y Mark Feltham a la armónica y voz llegan con nuevo disco, 13 Shades of Blue, y actuará a las 23.50 horas del sábado.

The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood, formación presidida por el músico y productor de Los Ángeles 'el Reverendo' Shawn Ellis Amos, con Brady Blade a la batería, Christopher Thomas al bajo y Chris 'Doctor' Roberts a la guitarra, desplegará su blues a partir de las 01.20 horas del sábado. Por último y para cerrar el cartel de Béjar, se subirá al escenario (02.35 h) Steffen Morrison, una de las primeras figuras del nuevo soul europeo, que bebe de los sonidos retro y los renueva y que ha firmado discos como Movin On (2018) y Soul Revolution (2020).

Tras el grueso de la programación bejarana, el domingo se celebrará la extensión de conciertos gratuitos en Candelario, que desde el sábado acogerá también un mercado artesano. Las propuestas que cerrarán la vigesimotercera edición del festival el día 17 arrancarán en la plaza del Solano con el blues y ragtime swing del dúo Quique Gómez & Curro Serrano (12.30) y el blues-rock de The Winters (14.00). Ya por la tarde, en la plaza del Humilladero de la localidad salmantina, actuarán Lulú and The Rockets (17.00), que recrea la energía y frescura de los clubes norteamericanos de los años cuarenta y cincuenta; Wax & Boogie feat. Pablo Sanpa (18.30), que se retrotrae al boogie de los treinta y al swing y rhythm & blues de las siguientes décadas, y La Banda de Late Motiv (20.00), con un repertorio integrado por clásicos del rock, R&B y soul.