Se le acabó el carnaval al PP

Cada día me pregunto con más inquietud cuál fue el motivo de cambiar la dirección del PP, súbitamente, que nos recuerda más a las tácticas que utilizan los militares rebeldes y sediciosos; es decir, por la fuerza y utilizando las armas, de forma proditoria, con emboscadas y trampas y sorpresiva e imprevista, utilizando las botas y no los votos. Y según avanza el tiempo, la respuesta se torna más complicada, puesto que el nuevo líder del PP, Feijóo, está utilizando las mismas estrategias que Casado, las mismas armas y los mismos argumentos: mediocres, ridículos e insostenibles contra el gobierno. Resulta paradójico que, de la noche a la mañana, los barones del PP atacasen alevosamente y por la espalda al anterior líder -de cartón piedra- Casado y a su lugarteniente, García Egea, aquél campeón de lanzamiento con la boca de “huesos de aceituna”. Tanto esfuerzo, para nada, porque el PP sigue alimentando la crispación, insultando, manipulando, no ofreciendo pactos ni políticas de consenso, sin ideas, desconcertado y, para más INRI, tremendamente cabreado porque no ve inminente -a pesar de sus buenos resultados en Andalucía- el regreso al poder. No obstante, no debemos sorprendernos demasiado, puesto que la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, sigue siendo la misma y sigue utilizando las mismas técnicas en la emisión de sus mensajes: coléricos, simplones, incoherentes y obsesivos con la figura del presidente del gobierno y con un nivel de “chaqueterismo” enfermizo hacia sus jefes, da igual que sea Casado, Aznar, M. Rajoy o Feijóo.

Todo esto lo digo porque es evidente que el comportamiento de la portavoz del PP en el Congreso, señora Gamarra, ha sido patético e indignante, no ha ofrecido medidas económicas reales y efectivas para hacer frente a la actual crisis –que, recordemos, es mundial, debido a la alta inflación provocada por la guerra de Ucrania y el desorbitado precio del gas, la electricidad y el petróleo- y tan sólo a última hora, cuando se votaba el decreto anticrisis para la convalidación, el PP, arrinconado políticamente y al margen de trabajar por los intereses generales de los ciudadanos, se ha abstenido. El fondo de la cuestión es muy grave, dado que parece que al PP ni le importan los intereses de España ni los de los españoles, les da igual que la pobreza y las desigualdades sociales aumenten, porque lo único que pretenden es acceder al poder, como sea. Ya lo hicieron cuando se votó la reforma laboral, el ingreso mínimo vital o la subida de las pensiones conforme al IPC. A todas estas mejoras para la ciudadanía, sobre todo para las clases más humildes, el PP ha votado en contra. Y ante este análisis cabe preguntarnos lo siguiente: si la estrategia política del PP no ha cambiado ni un ápice de la que seguían Casado y Egea, ¿por qué prepararon un golpe de estado contra Casado -que, recordemos también, ha sido el único presidente del PP elegido en primarias libremente por los militantes- si la línea política que sigue actualmente Feijóo es la misma que Casado, cuando, además, en una y otra dirección la portavoz del PP en el congreso es la misma y proclama las mismas insensateces?. El PP asume la célebre cita de Groucho Marx: “partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria”.

Pero el debate sobre el Estado de la Nación no acabó aquí y para colofón que confirma la miseria moral en la que se está moviendo el PP de Feijóo, este partido ha vuelto a utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. Una utilización política lamentable y carroñera que lo único que pretende es manipular y enfrentar a las víctimas del terrorismo, además de intentar identificar al gobierno de Sánchez como “los amigos de los terroristas”. Es lo más deplorable, perverso y ruin que puede hacer un partido político. En el día en que se aprobaba la nueva Ley de Memoria Democrática, que lo que pretende es que haya reparación, justicia, memoria y dignidad para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura Franquista, Feijóo había convocado a través de Whats app a las asociaciones de víctimas del terrorismo a una reunión, pero Feijóo no preparó ningún orden del día ni informó a las asociaciones sobre los motivos de la reunión. No asistieron a la cita algunas asociaciones y de las más importantes. Así la presidenta de COVITE, Consuelo Ordoñez, hermana del político del PP, Gregorio Ordoñez, diputado del parlamento vasco y concejal del ayuntamiento de San Sebastián, asesinado por ETA en 1995. Consuelo Ordoñez ha señalado que no han ido a la reunión convocada por Feijóo porque ha considerado la misma como una burda manipulación de las víctimas de terrorismo, ha llegado a calificar la reunión de “circo, numerito del PP y apropiación del Espíritu de Ermua que surgió con el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco, además de actitud barriobajera del PP”. Consuelo Ordoñez dice, además, que el PP ha hecho siempre este tipo de manipulaciones con las victimas del terrorismo. También ha manifestado que “creía que con Feijóo esto iba a cambiar, pero no es así”. La señora Ordoñez sigue diciendo que la utilización política del terrorismo que el PP ha hecho aprovechando el debate sobre el Estado de la Nación es “irresponsable, lamentable y una manipulación partidista”. También considera que es una falta de respeto hacia las víctimas la utilización partidista que el PP ha hecho del “lazo azul” durante el debate sobre el Estado de la Nación, un símbolo “tan sagrado” que es “patrimonio de todos”.

No le deben ir muy bien las cosas al nuevo PP de Feijóo. Le han quitado la careta, la máscara de partido con talante negociador y constructivo y le han descubierto su verdadero rostro. Se acabó el carnaval, señor Feijóo. Su ansiedad y la de los miembros de su partido por llegar al poder como sea, les impide ver la realidad. El terrorismo de ETA desapareció hace más de una década, es historia y las fuerzas políticas que, en su día, cerraban los ojos ante su ideario criminal, hoy condenan todo tipo de violencia, también la terrorista de ETA y se han integrado completamente en la vida política, única vía para trabajar por el interés general en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y, aunque podemos estar en las antípodas ideológicas, los políticos de la izquierda arbetzale también representan a una parte del pueblo que les ha votado y, en consecuencia, hay que escucharles y deben canalizarse sus aportaciones positivas. Si sus votos sirven para apoyar políticas sociales y económicas favorables para el interés general, como la subida de las pensiones y la del ingreso mínimo vital o la Ley de Memoria Democrática ¿por qué no tenerlos en cuenta? Lo anormal no es que Bildu apoye las políticas sociales, lo verdaderamente preocupante es que el PP –partido de Estado que ha gobernado muchos años- se alinee con los intereses elitistas de una minoría social, la de los poderosos, apoyando destinar dinero público (que es de todos) para beneficiar exclusivamente al 5 % de la población, como ha hecho Ayuso en Madrid con las becas concedidas a alumnos hijos de padres económicamente muy solventes (con rentas superiores a los 100.000 euros al año), en detrimento del otro 95 %, que es donde habita la clase media y trabajadora española.