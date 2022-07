El PSOE exige a Mañueco "seriedad y trabajo" para aclarar cómo va a ser el nuevo edificio de consultas del CAUSA

Desde el partido señalan que no han recibido respuesta a la cuestión sobre el informe remitido por la dirección del hospital y la consejeríA

El PSOE de Salamanca exige al consejero de Sanidad y al presidente de la Junta de Castilla y León "seriedad y trabajo para aclarar cómo va a ser realmente el nuevo edificio de consultas" del CAUSA. La senadora Elena Diego y la procuradora en las Cortes de Castilla y León Rosa Rubio, han explicado en una rueda de prensa que el SACYL y la Consejería de Sanidad informaban que habían recibido un informe de la dirección del CAUSA solicitando la ampliación del edifico. En este sentido, han señalado que el consejero de Sanidad "no ha dado respuesta" a la cuestión que le habían planteado los procuradores salmantinos sobre dicho documento. "No hay informe, no existe ningún informe que haya elaborado la dirección del CAUSA y que la propia Consejería define de hipotética la ampliación del futuro edifico", destaca Rosa Rubio.

En términos también de Sanidad, el Congreso de los Diputados ha convalidado esta misma semana la convocatoria que hará fijos a más 700.000 profesionales sanitarios. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, excepto VOX, "Esperamos que el gobierno del señor Mañueco haga alguna valoración sobre esta aprobación y diga si está o no de acuerdo con que se ponga en marcha", señalaba Elena Diego. Quien añadía que "hay que cuidar a la gente y este gobeirno lo está haciendo".

Con respecto a la visita que realizó el pasado jueves el presidente de la Junta de Castilla y León al Hospital Universitario de Salamanca, desde el PSOE de Salamanca señalan que Fernández Mañueco se ha referido como "pequeñas anomalías" a diferentes situaciones que sufre el nuevo Hospital, situaciones como a las que se ha referido Rosa Rubio, como la falta del parking, el no existir un helipuerto, una cafetería, que no haya espacio para un banco de sangre, que las urgencias estén colapsadas, entre otras.