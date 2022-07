Béjar ya suena a Blues

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León está a punto de arrancar en Béjar. La plaza de toros de El Castañar, la conocida como La Ancianita, abrirá sus puertas a las 20.00 horas para recibir a los asistentes a un programa intenso que reunirá en esta primera tarde-noche de viernes a grandes del género en el panorama internacional como son de Dr. Feelgood, que se subirá a escenario a las 23.45 horas, y a Alexis Evans, que cerrará las propuestas del día en una actuación prevista en torno a las 02.55 horas. Antes tendrán lugar los conciertos de Red House Revival (21.00), The Sweet Vandals (22.15), y Will Jacobs & Marcos Coll Blues Band (01.20 h).

Los veteranos Dr. Feelgood iniciaron su dilatada trayectoria a comienzos de la década de los 70 en la británica Canvey Island. Con influencias que van del rock al R&B y desde Chuck Berry, Bo Diddley y Muddy Waters al sonido de los primeros Rolling Stones, hacen gala de un estilo que se ha calificado como «crudo y descarnado». El francés Alexis Evans fue etiquetado como «niño prodigio» del género en su país al formar su primera banda con 16 años, desde entonces cultiva un aplaudido blues retro con toques de jazz.

La suma de talento del norteamericano Will Jacobs y el español afincado en Berlín Marcos Coll da lugar a una mezcla de blues de Chicago con aires modernos, una constante en sus conciertos presente también en el disco Takin Our Time, de 2019. The Sweet Vandals es una banda surgida en Madrid en 2005 a partir de Funkxplosion con la incorporación de la cantante Mayka Edjole y una música que combina el deep funk con el blues y el soul. La banda anteriormente conocida como Red House presentará en Béjar su nueva etapa como Red House Revival, en la que mantienen unos enérgicos directos que en su momento demostraron en colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, como Maestro Reverendo, Antonio Flores, Miguel Ríos, Duncan Dhu, Tom Jones o Jerry Lee Lewis.

Las entradas para los conciertos de Béjar están a la venta en la página web https://cooltickets.es/es/events/bejar-blues-festival, además de en La Alquitara (Béjar), Mercado Bar (Plasencia), Cueva El Tejero (Hervás) y Discos Long Play (Salamanca). Y por supuesto, en las taquillas de la Plaza de Toros de la localidad al sur de la provincia.

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Café Blues La Alquitara, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca; la ayuda del Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Hervás, el Ayuntamiento de Candelario y el Ayuntamiento de Baños de Montemayor; además de la colaboración de El Águila, Radio 3, la Universidad de Salamanca, Coca Cola y el restaurante La Cerrallana.