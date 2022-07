A carga e o caminho

O caminho, sempre o caminho. E um pacote de açúcar, outra vez. Um pacote com uma inscrição para pensar no caminho, sempre no caminho e no pensamento acompanhado. Desta vez, a viagem foi até à antiguidade clássica mas podia ter sido hoje e sem sair da mesa do café. No pacote que ainda roda entre os dedos da mão porque o café ainda não foi saboreado até ao fim, surge uma frase de Pitágoras: “ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la.” Os sábios, como é o caso, sempre conseguiram escrever reflexões intemporais e estimular os outros a reflectir sobre o que importa. Acabo o café quente num dia muito quente. Mas gosto sempre do café quente, nos dias quentes e nos outros. O café frio não sabe a café, muito menos a café quente. Entretanto absorvo a frase e tento perceber, em primeiro lugar, se carrego cargas no caminho e se já ajudei outros a levantar a sua carga, tantas vezes demasiado pesada. Na verdade todos carregamos cargas ao longo da nossa vida. Umas são pesadas e outras mais leves. Às vezes carregamos por carregar. É mais uma ou outra. Nem damos conta disso. Quando nos perguntam porque carregamos determinada coisa nem sabemos dizer ou explicar. É aí que começamos a largar. Largamos o que não faz sentido ou não merece o nosso esforço. Ao largarmos ficamos mais leves, mais ágeis e, sobretudo, mais disponíveis para carregar o que importa. Ou seja, o que tem de ser carregado com esforço mas também com amor. Há coisas que pesam em demasia para o valor que têm. E enquanto as carregamos deixamos de ter latitude para ajudarmos quem verdadeiramente merece e também para tornarmos o caminho mais leve. Quando o acto de carregar se torna uma rotina deixamos de questionar os pesos em excesso que carregamos. Nesse exercício esforçado e sem racionalidade há sempre espaço para mais um peso que pode ser pesado mas sem nenhuma importância para nós e para os que vão sempre connosco no caminho. Ajudar a carregar é mais do que um acto de solidariedade. É amor. É por isso que, como nos disse Pitágoras, não devemos carregar o peso dos outros. Devemos ajudar sempre que for preciso. E se assim fizermos estaremos mais leves e disponíveis para ajudar a apoiar e levantar o que entretanto caiu no chão devido ao excesso de peso. Há sempre alguns que não carregam nada. Nem a sua carga nem a dos outros. Ficam livres para criticar os que carregam a mais e os que carregam a menos. Eles não carregam mas tecem considerações sobre os outros que carregam. Na hora de ajudar não o podem fazer porque não sabem nada do ofício de carregar. E quem tem a carga no chão e precisa de a levantar não pode contar com as críticas, boas ou más, para nada. Conta apenas consigo e com as mãos amigas que podem ajudar apesar de também já levarem a sua carga. É nestes momentos de cargas no chão e de levantamentos ao alto para que o caminho prossiga que se constroem as amizades profundas e as solidariedades eternas. É aqui, em momentos de dificuldade, que as forças se unem para fundirem os elos inquebrantáveis que se formam no caminho. Se soubermos alivar a carga que pesa e que está a mais ganhamos sempre espaço para nós e para os outros. O caminho segue mais leve e com geografias mais alargadas. Quando a carga não é tão pesada, justamente porque foi distribuída em solidariedade e fraternidade, podemos levantar a cabeça e olhar para sol e para luz que dele emana. Aí podemos sentir que a vida vale a pena se fizermos o caminho em conjunto, ajudando a alivar a carga e não carregar peso onde ele já existe.