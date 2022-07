"Ojalá que pronto tengamos un equipo de Salamanca en Segunda División", afirma Del Bosque

Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid, en el pabellón Rosa Colorado, en Salamanca. Foto de David Sañudo

Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional con el que fue campeón del mundo y de Europa, y ex entrenador del Real Madrid con el que ganó dos Ligas de Campeones, ha visitado este jueves a los alumnos y educadores del Campus que lleva su nombre y se está desarrollando en la capital charra. Antes de su encuentro con ellos atendía a los medios y afirmaba que "estoy muy cerca de Salamanca, sigo todo lo que ocurre en el fútbol salmantino y me alegro cuando las cosas van bien y me desazono cuando no es así".

En este sentido, se refería a los equipos de Castilla y León que están en el fútbol profesional, casos de Ponferradina, Burgos, Mirandés y Valladolid para añadir que "ojalá que pronto tengamos un equipo de Salamanca en Segunda División". En cuanto a los dos principales clubes de la ciudad decía lo siguiente: "espero que cumplan los objetivos tanto el Salamanca como Unionistas".