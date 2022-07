Así trabaja Luis Hernández, el 'maestro' de más de 20 porteros y porteras de Salamanca

"Lo que hago en las tecnificaciones es para que mejoren y para que los chavales y las chavalas sigan progresando, para corregir los defectos y reforzar las técnicas que se dan peor". Son las explicaciones de Luis Hernández, preparador de porteros, que todos los veranos organiza jornadas de tecnificación para jugadores y jugadoras de todas las edades.

En esta ocasión, con la ayuda del Sporting de Carbajosa "por todo lo que ha hecho para acoger estos entrenamientos, me han facilitado todo. Es una tecnificación que hago todos los años y a la que se apuntan chavales de otros clubes". Así, en estas sesiones hay 22 porteros y porteras del Navega, del Sporting de Carbajosa, del Salamanca femenino, del Salamanca UDS, entre otros.

"Seguimos trabajando para que no estén tanto parados, mejoramos su técnica y lo hacemos en grupos reducidos de cuatro o cinco. En lo que se basan las tecnificaciones es en pulir más la técnica que le hace falta a cada uno. Y luego es eso, darles actividad para que no estén tanto parado los porteros, porque es mucho tiempo parados y si no se pierden las coordinaciones", concluye Hernández.

Fotos de Vanesa Martins