El Festival Internacional de Blues de Castilla y León llega a su momento culmen

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León afronta sus días grandes en Béjar con paso previo por Hervás, donde actuarán mañana jueves, 14 de julio, Michael Lee Wolfe & Maraya Zydeco y Travellin’ Brothers. La extensión en la localidad cacereña servirá de prólogo al cartel de Béjar, que reunirá el viernes y el sábado a una decena de grupos del panorama internacional y nacional, entre ellos dos míticas bandas británicas, los veteranos Dr. Feelgood y los considerados por la crítica como sus más directos rivales, Nine Below Zero.

Antes de poder asistir a ese 'duelo' de grandes del blues, la cita será mañana jueves en la plaza de la Corredera de Hervás con doble propuesta y entrada gratuita. A las 21.00 horas actuará el guitarrista y compositor estadounidense Michael Lee Wolfe junto a la cantante y acordeonista Maraya Zydeco, un dúo que despliega sonidos sureños con ecos del Misisipi y de la canción de autor anglosajona. Tras ellos estarán sobre el escenario (22.45 h) los vizcaínosTravellin’ Brothers, que con más de quince años de trayectoria y ocho discos son bien conocidos entre los aficionados al género por sus directos cargados de energía, calidad musical y diversión.

El cartel principal del XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León irrumpirá en Béjar este viernes con la apertura de puertas de la plaza de El Castañar a partir de las 20.00 horas. Una hora después sonará Red House Revival, nombre adoptado en su nueva etapa por Red House, liderada por Francisco Simón a la guitarra y con Luis Regidor como vocalista. Les seguirá a las 22.15 el deep funk, blues y soul de The Sweet Vandals, surgida 2005 a partir de Funkxplosion con la cantante Mayka Edjole. El estilo calificado de «crudo y descarnado» con influencias que van del rock al R&B de Dr. Feelgood inundará el escenario a las 23.45, y aún habrá tiempo esa noche para escuchar al norteamericano Will Jacobs junto al español afincado en Berlín Marcos Coll (01.20 horas), con su blues de Chicago y aires renovados; así como a Alexis Evans (02.55 horas), un referente del género en Europa que, tras convertirse a los 16 años en el 'niño prodigio' del soul francés, transita también los caminos del blues.

El sábado 16 de julio abrirá el programa (21.00 horas) el reconocido guitarrista estadounidense Little G Weevil, con su particular recreación del estilo de la vieja escuela del blues del sur combinado con ritmos modernos y renovados, junto a una de las formaciones consolidadas del circuito europeo, la Danny del Toro Blues Band. El relevo llegará (22.15 horas) de la mano del Mejor Guitarrista Británico en el British Blues en tres ediciones Matt Schofield, virtuoso entre los géneros del blues, el jazz y el funk. Tras su actuación llegará el concierto de sus compatriotas Nine Below Zero, que acuden al Festival con nuevo álbum, 13 Shades of Blue, y una formación de ocho músicos presidida por Dennis Greaves a la guitarra y Mark Feltham a la armónica y voz (23.50). The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood, con 'el Reverendo' Shawn Ellis Amos al frente, Brady Blade a la batería, Christopher Thomas al bajo y Chris 'Doctor' Roberts a la guitarra, actuarán a filo de la una y media de la mañana. El cierre (02.35 h) correrá a cargo del músico de Surinam afincado en Amsterdam Steffen Morrison, referente del nuevo soul europeo y autor de álbumes como Movin On (2018) y Soul Revolution (2020)

Las entradas para los conciertos de Béjar permanecen a la venta en la página web https://cooltickets.es/es/events/bejar-blues-festival, así como en distintos establecimientos de la localidad salmantina y su entorno: La Alquitara (Béjar), Mercado Bar (Plasencia), Cueva El Tejero (Hervás) y Discos Long Play (Salamanca).

El domingo se celebrará la extensión de conciertos en Candelario, donde desde el día antes habrá un mercado artesano. Las actuaciones que cerrarán la vigesimotercera edición del festival llevarán el día 17 a la plaza del Solano de esa localidad salmantina el blues y ragtime swing del dúo Quique Gómez & Curro Serrano (12.30) y el blues-rock de The Winters (14.00). Ya por la tarde, en la plaza del Humilladero, actuarán Lulú and The Rockets (17.00), que recrea la energía y frescura de los clubes norteamericanos de los años cuarenta y cincuenta; Wax & Boogie feat. Pablo Sanpa (18.30), que se retrotrae al boogie de los treinta y al swing y rhythm & blues de las siguientes décadas, y La Banda de Late Motiv (20.00), con un recorrido por clásicos del rock, R&B y soul.

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Café Blues La Alquitara, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca; la ayuda del Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Hervás, el Ayuntamiento de Candelario y el Ayuntamiento de Baños de Montemayor (donde el pasado fin de semana se celebró la primera extensión). Colaboran, además, El Águila, Radio 3, Universidad de Salamanca, Coca Cola y el restaurante La Cerrallana.