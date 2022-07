Estos son los pasos que deben seguir los salmantinos si pierden un vuelo de conexión

En Salamanca son numerosos los amantes del turismo, quienes no dudan en visitar multitud de ciudades tanto de España como de otros países. En muchos casos ello exige tomar un vuelo o incluso varios de ellos. Esto es debido a que las conexiones del aeropuerto salmantino, conocido bajo el nombre de Matacán, son bastante limitadas.

Por ejemplo, ahora que en pleno verano algunos ciudadanos de la provincia quieren disfrutar de las paradisíacas calas de Menorca, han de hacer un vuelo de conexión a Palma de Mallorca, del cual posteriormente sale otro avión que aterriza en Mahón.

Los salmantinos están habituados a las escalas y, por desgracia, algunas de ellas acaban saliendo mal. En concreto nos referimos a que se retrase un vuelo que sirve de conexión, por lo que acaba resultando imposible llegar al destino en cuestión. Independientemente de si das comienzo a las vacaciones o estás terminándolas, en ningún caso es plato de buen gusto. De hecho, a muchos viajeros les genera una alta dosis de estrés.

En las últimas semanas dicho escenario está produciéndose más habitualmente debido a la huelga de Ryanair que afecta a diez aeropuertos españoles, por lo que si el vuelo de conexión tiene lugar en alguno de ellos es probable que termines sufriendo un retraso y la posterior pérdida de dicho vuelo. Pero lo cierto es que cuando la situación en las instalaciones aeroportuarias es normal, sin huelgas de ningún tipo, también existe la posibilidad de sufrir esta situación.

Reclamar el retraso del vuelo de conexión

Aunque es fácil de decir y difícil de aplicar, lo primero que tienes que hacer es tratar de mantener la calma. Para ello es importante que sepas que puedes reclamar el retraso de un vuelo y obtener una indemnización, lo cual disminuirá tu estado de nerviosismo.

No permitas que el estrés se apodere de ti y da comienzo precisamente a las gestiones de la reclamación. Si se trata de un retraso y no eres tú el que ha llegado tarde al aeropuerto, inicia el procedimiento. Eso sí, hay algunos motivos de fuerza mayor que no se consideran problemas ocasionados por la compañía aérea en cuestión, siendo un claro ejemplo una condición climatológica adversa que impida volar con seguridad.

¿El motivo no es una fuerza mayor y la aerolínea es claramente la culpable de que hayas perdido el vuelo de conexión por un retraso? Reclámalo. Cada vez más personas optan por hacerlo, tal como demuestran Iberia Express y sus reclamaciones, las cuales se cuentan por decenas mes tras mes.

Eso sí, has de saber que no en todos los casos las reclamaciones prosperan. Las que sí lo hacen son aquellas cuyos vuelos reúnen las siguientes características. Primeramente, es esencial que el retraso supere un total de tres horas.

Por otra parte, si el aviso por parte de la aerolínea se produjo con un margen de menos de dos semanas respecto a la fecha en la que se preveía que saldría el vuelo, también puedes reclamarlo.

A la lista hay que sumar el temido overbooking. Sí, sigue siendo una práctica que llevan a cabo algunas compañías aéreas y no es nada agradable vivir esta situación cuando se trata de un vuelo de conexión. Pero lo cierto es que tarde o temprano puede tocarte a ti, contando afortunadamente con varios servicios profesionales que se encargan de hacer la reclamación.

Depositar la confianza en una empresa especializada

Para asegurarte un mayor éxito, evitando que la reclamación acabe no prosperando, lo más recomendable es recurrir a una empresa especializada cuyo objetivo es el de conseguir los reembolsos y las indemnizaciones para sus clientes.

Ahora que hemos hablado de indemnizaciones, a muchos salmantinos les llama la atención la cifra máxima que pueden obtener como compensación en caso de haber perdido un vuelo de conexión a causa de un retraso. En concreto el número depende de la distancia del vuelo y puede variar entre los 250 y los 600 euros . Pero, ¿cuántos te corresponden a ti?

Algunas empresas especializadas que ofrecen sus servicios a través de Internet permiten averiguar este dato simplemente rellenando un formulario. Lo único que hay que hacer es introducir la información que se solicita en cada campo de texto: aeropuerto de salida, destino, escala, tipo de problema surgido, horas de retraso, etcétera.

Tras añadir los diversos datos que son requeridos, en pantalla aparece la cantidad con la que la aerolínea debería indemnizarte, siempre y cuando pongas una reclamación, lo cual es gratis a través de una empresa especializada. Solo pagarás una comisión en el más que probable caso de que acabes ganando.

Dicha compañía se encargará de entablar comunicación con la aerolínea, realizando todas las gestiones oportunas con tal de que la reclamación llegue a buen puerto y obtengas la indemnización que te mereces. Nadie te librará de haber pasado un mal rato con el vuelo de conexión perdido, pero al menos serás recompensado a nivel económico.