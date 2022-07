¿Cómo detectar cuándo sustituir las pinzas de freno?

Y para no poner en peligro la seguridad del conductor, de los pasajeros y de las demás personas que están en la carretera. Pero, ¿es mejor comprar este tipo de recambios online? Lo vemos.

Descubre cuándo toca cambiar las pinzas de freno

No es la primera vez que una persona no pasa la ITV por culpa de los frenos. Y es que, entre las distintas piezas que hay, una de ellas son las pinzas de freno. En algunos casos pueden ser las culpables de que el coche no frene adecuadamente.

1. El coche ya no frena igual que antes

Hay veces en las que el coche avisa y deja de frenar como lo hacía antes. Por ejemplo, vas conduciendo con normalidad y al llegar a una rotonda, reduces la velocidad, pero aun así el coche no consigue frenar bien y se mete medio morro en la rotonda.

Si esto te pasa ahora y antes no te pasaba, ojo, es un aviso y estás poniendo en riesgo tu vida y la de los demás conductores. Es importante que lo lleves a una revisión.

Por lo tanto, si notas que de repente el freno no funciona como antes, puede deberse a las pinzas de freno. Y es que, aunque no está sometido a rozamiento, no está libre de sufrir averías o deterioros.

2. Fuga de líquido de los frenos

Acto seguido, se debe analizar si hay una posible fuga de líquido de los frenos. Si es que sí, será necesario reemplazar la pinza de freno por otra.

Si no has encontrado ningún líquido, pero aun así notas que algo raro ocurre, puedes seguir investigando hasta dar con el problema. Hay más síntomas que se manifiestan cuando algo no va bien con las pinzas de freno.

3. Diferencias entre el frenado de las ruedas

Otro síntoma de que algo no va bien con las pinzas de freno, deriva en importantes diferencias entre el frenado de las ruedas de un mismo eje. Se puede usar un frenómetro para confirmarlo. El problema podría estar aquí o no.

4. Movilidad de las pastillas de freno

La falta de movimiento por culpa de las rozaduras también puede ser un motivo para alarmarse. Si a pesar de limpiar y ajustar se siguen rozando, es importante revisarlo correctamente.

5. Corrosión

El disco de freno o los pistones también se pueden oxidar. El principal problema es que la corrosión puede ser la culpable de que el pistón no tenga buena acción de retorno, lo que puede dar lugar al sobrecalentamiento de las pastillas de freno y un desgaste irregular.

Si un pistón está corroído puede afectar a la movilidad y por tanto, retrasa el frenado. También hace que el desgaste de las pastillas de freno se produzca de manera más irregular. Todo tiene sus consecuencias.

6. Disco se sobrecalienta al frenar

También puede ocurrir que el disco se sobrecaliente en el momento de la frenada. Al accionar el freno, si se sobrecalienta en exceso puede dejar de hacer su función tal y como la conocemos, causando cambios en los frenos y poniendo en jaque la seguridad del conductor.

La importancia de un buen mantenimiento

Aunque estos problemas nos dan pistas de que algo no va bien con las pinzas de freno y que hay que proceder a su reemplazo, lo cierto es que los mantenimientos periódicos del coche nos pueden permitir ir con margen y que estos problemas no sucedan.

Puede ocurrir incluso que fallen debido a otra avería. Por ejemplo, si las pinzas ejercen mucha presión y alguna pastilla queda clavada dentro. Digamos que, todo es posible, por eso es primordial prestar atención a cualquier cosa nueva que hace el coche ahora y que antes no hacía.

¿Es posible reparar las pastillas de freno o es mejor cambiarlas?

Lo cierto, es que solo se debe intentar si son operaciones muy específicas. Pero en la mayoría de los casos es mejor cortar por lo sano y sustituir una pieza por otra. Es más sencillo y efectivo, porque el coche te quedará listo para mucho tiempo.

Recuerda consultar el precio de las pastillas de freno precio para salir de dudas sobre cuánto podría costarte la pieza, para su sustitución.