Savia, verde y sostenible gestión arbórea.

Debemos reconocer que los árboles en Salamanca están mal acostumbrados, comportándose como seres vivos. ¡Como si alguien se lo hubiera pedido!. Los hay que crecen desaforadamente, muuuuy despacio la mayoría, enferman, otros son longevos, y hasta se tiran encima de algo o lo amagan. Se empeñan en nacer a dos metros de algunas fachadas, a otros les sientan mal las artesanales podas modernas, o desafían a la autoridad municipal sobrepasando la vida útil adjudicada por esta, e incluso abandonan los alcorques y no vuelven por allí.

Hasta se empeñan en dar sombra, atenuar el ruido y combatir la contaminación y el cambio climático. Esto último sólo si no tienen un primo experto o no hacen turismo de empadronamiento. No me extraña que el Ayuntamiento, y sus votantes, les tengan poca simpatía. Aunque los adulen con muchas fotos y campañas para disimular. Al menos los más molestos, para alguien, tienen el detalle de dejarse atacar por oportunas plagas exterminadoras.

La tarde del jueves recibí una foto parecida a una trágica adivinanza. Al principio no reconoces el sitio, aunque suene el edifico del fondo en vista inédita. Luego incredulidad, no recuerdas como era antes ese lugar: la foto ha conocido a Photoshop. Al final ves la repentina plaga agradecida por nuestros munícipes, y el Magnífico al parecer, justiciera con los molestos y antiurbanos chopos de toda la vida. Bueno, solo desde la antigüedad según el libro “Patrimonio verde urbano” editado en 2018 por la Diputación. Talados en Salas Bajas, dentro y fuera del recinto deportivo universitario.

Observando los troncos, de apresurada desaparición, tiene razón nuestra docta y verde Universidad, los había enfermos (algunos llevaban tiempo según me comentan). Ya chirría un poco eso de durante la tormenta se cayeron dos y había riesgo de producir algún accidente. Durante esa tormenta cayeron varios árboles por la ciudad, confío no se siga el ejemplo. Incluso esta semana tuvimos varios accidentes de tráfico, atropellos, a lo mejor el Consistorio sigue esa lógica y prohíbe preventivamente la circulación de vehículos.

El conocido trato del árbol como mobiliario urbano del Ayuntamiento, gobernante desde 1996, hace desconfiar de sus explicaciones sobre talas, habitualmente a posteriori. En este caso además disimula, gran parte de ellos estaban la vía pública. Si efectivamente había árboles enfermos detectados en su habitual mantenimiento, algunos hace tiempo, podrían haber programado una eliminación más ordenada. Buscando fórmulas para convivir parcial y temporalmente con otros nuevos mientras ganan porte.

La repentina desaparición de tanto arbolado maduro perjudica a la ciudadanía. Desaparece sombra y no ayuda a rebajar la temperatura media. Se reduce el frente contra la contaminación y el cambio climático, que matan prematuramente a convecinos. Desde luego deja tocada la imagen de Verde de la Universidad. Y del Ayuntamiento, ahora tan de su gusto. Quien ha hecho gala de un nuevo ejercicio de trasparencia del único integrante regional del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana (RED). Que no renueva en su web la Memoria de la Policía Local desde 2016.

Las nuevas palmeras, ¿aviso del avance de la desertificación?