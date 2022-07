¡No quiero olvidarte!

Este mes de Julio, en el que de nuevo volverán a correrse los encierros de Pamplona por san Fermín donde el bullicio, de ferias y fiestas son de nuevo protagonistas, es también un mes que nunca caerá en el olvido, al ser un mes donde se cumplen los años (25) del asesinato con ensañamiento y crueldad que ser humano pueda albergar en su negro corazón. Han pasado los años, el tiempo suficiente en el que parece, que todo recuerdo se va marchitando, y donde el olvido se abre paso, entre los seres humanos, y aquello que ocurrió, va dejando una huella cada vez más difusa. Sin embargo a este comentarista, será porque es un mes donde celebro- cumpleaños y santo-, que no deja de sobrecogerme, aquel grito angustioso, agitando las manos, y portando todo el país lazos azules.

Los desvencijados hórreos de la aldea orensana de Reboredo, que conocían desde niño al -secuestrado y después asesinado- aparecieron los lazos azules. Por los caminos y al pie de las fincas, las mujeres lloraban y una anciana de ochenta años se recuperaba a duras penas del choque psicológico que le produjo la noticia primera del secuestro de su nieto. La familia, preocupada por su quebradiza salud trato de ocultárselo, pero fue imposible, tras los acontecimientos en todos los medios, la abuela descubrió la trágica realidad. En ese lugar municipio de Xunqueira se esperaba a Miguel Ángel Blanco para dentro de 15 días.

Todo fue en vano, el ultimátum acababa a las cuatro de la tarde del día 12. ETA, no paro su reloj, y sobre las cinco de la tarde, unos cazadores escucharon dos disparos, y un perro- para que la náusea y el asco fuera mayor- descubrió el cuerpo maniatado y agonizante de Miguel Ángel Blanco, junto al puente viejo de las cocheras, a las afueras de San Sebastián, quedo con un hilo de vida, se hizo cuanto se pudo, pero las dos balas alojadas en la cabeza del concejal eran mortales de necesidad.

En Ermua,- pueblo y Ayuntamiento que he visitado, incluso su sala de juntas- los vecinos estallaron (ante este, acto cruel, despiadado, brutal y bárbaro), con rabia ¡Hijos de Puta!, fue la sentencia que coreo la calle. Apenas tres horas antes la marea humana que inundo Bilbao y otras ciudades de España, desfilo aferrada a la posibilidad de que su grito detuviese la sinrazón, el resultado ya lo saben, quedamos afónicos y esta banda, hoy vencida, que ha detenido la grotesca y bárbara acción de matar, que ha entregado sus pistolas, no puede pretender, que actos como este se vayan a borrar de la mente de muchos españoles de bien, menos aún de su familia. –De la que no esperen perdón-

Por ello no debemos de tener ningún complejo, ni esconderse, ni pasar por alto, ni menos aún olvidar aquel Julio del 1997, donde un comando de ETA, en el que los alias, “Txapote” y “Oker”, este se suicidó, porque sus entrañas, su perversión y su maldad, no le dejaban vivir en paz. Y en ese entramado, en ese territorio, que agrupaba bajo sus siglas “Donosti”, a los criminales de la peor especie que ha conocido la historia de España, perpetro el atentado que más ha conmocionado a la sociedad.

Se van relajando los resortes, cierto que aquel espíritu de Ermua, su memoria ha seguido tenue, tranquilo y sosegado, pero es evidente que al igual que en otros puntos, por unas u otras razones, recordaremos y recordaremos a nuestros hijos, que, en una villa vasca, se lloró, se imploró, se rogo por un joven concejal, que no debe borrarse de nuestra frágil memoria, proclamando a Ermua, tierra de fraternidad y cuna de revolución democrática. De nada sirve el odio, de nada sirve si se quiere seguir viviendo tu propia vida, y no la de otros. Y antes de que pase el tiempo que todo lo borra: ¡No quiero olvidarte!...

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías