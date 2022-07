Edu Cortina, ex jugador de Unionistas, ficha por el Avilés

Imagen de archivo de Edu Cortina en uno de los entrenamientos con Unionistas

El ex jugador de Unionistas de Salamanca, Edu Cortina García (Oviedo, 1996), ha fichado por el Real Avilés Industrial. Otro ex del equipo charro, Astu, también es el director deportivo del equipo asturiano.

Edu Cortina, que participó en 14 encuentros, llega al club blanquiazul “con ganas de ser importante. Estoy muy contento de firmar por el Real Avilés Industrial, es un proyecto muy bonito, es ilusionante, espero que sea una temporada importante para todos”, ha comentado

El jugador ovetense puede actuar tanto de ‘8’ como de ‘6’, destacando por su trabajo incansable en la parcela central, además de tener un gran recorrido defensiva y ofensivamente y buen toque de balón, resalta el Real Avilés.

El ovetense se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo, en donde destacó en su etapa en el filial azul, logrando debutar con el primer equipo, en Segunda División, en la temporada 2018-19. Una campaña después pasó a formar parte del primer equipo, jugando diez encuentros en la categoría de plata del fútbol español. Mérida AD y Unionistas de Salamanca completan su historial futbolístico.