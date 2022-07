¿Qué pasa con las cuentas bancarias que ya no utilizas?

Si tienes una cuenta bancaria que ya no utilizas lo que hay que hacer es cancelarla. Es la recomendación expresa del Banco de España, porque tal y como explican una cuenta sin movimientos, aunque tenga saldo cero, no es una cuenta cancelada y puede generar costes.

La entidad financiera puede seguir cobrando comisiones de mantenimiento según lo establecido en el contrato. Y si se produce un descubierto, podría cobrar intereses y comisiones, salvo que el descubierto se diera por el cargo de las comisiones, en cuyo caso no puede hacerlo. De hecho, las entidades, generalmente, no suelen cargan comisiones en cuentas con saldo cero para evitar que se genere un descubierto.

La entidad debe seguir remitiendo los extractos y otros documentos informativos exigibles en la forma que está pactada y, en el caso de descubierto, reclamar periódicamente el saldo pendiente para evitar la sorpresa de cantidades pendientes desconocidas. No obstante, tal y como explica el Banco de España en su página web, la entidad no está obligada a enviar el resumen mensual si no ha habido movimientos durante ese periodo.

Sólo transcurridos 20 años sin que el titular haya efectuado movimientos, el banco puede considerar la cuenta 'abandonada' y traspasar el saldo al Estado.