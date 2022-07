De Huelva a Rágama y al Certamen de Pintura en el Medio Rural: La llamativa historia del pintor Álvaro o "Redondo"

La IV edición del Certamen Pintura Mural en el Medio Rural, que una vez más, tras el obligado parón de la pandemia, ha vuelto a poner en marcha Ragama, ya está más que consolidado, convirtiéndose en todo un evento nacional que atrae la atención de no pocos artistas hasta el municipio para participar en un evento que, además de servir como gran escaparate, convierte a la localidad en un gran lienzo lleno de color y vivencias.

Pero tras el Certamen se esconden historias personales que cada uno de sus participantes trae junto a su equipo de trabajo y que, de alguna manera, acaban plasmadas en sus creaciones.

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Álvaro, aunque todo el mundo le conoce por su apellido “Redondo”. Un joven de Huelva a quien las casualidades de la vida le han traído hasta tierras castellanas para iniciar una nueva vida, en la que también tiene un capítulo destacado Rágama. “Mi pareja encontró trabajo en Valladolid y allí vivimos desde hace 6 meses. Yo me dedico a esto, me encanta pintar y relacionarme con gente que se dedique a ello. Conocí esta iniciativa y no lo pensé, me pillaba a una hora de mi casa también asique aquí estoy” asegura.

Álvaro estudio Bellas Artes en Sevilla y acabo en 2015 la carrera, momento del que asegura que “salvo los dos años posteriores a la Universidad, el resto de mi tiempo se lo he dedicado a la pintura”. Una pasión que le ha llevado a crear no pocas obras, entre cuadros y murales, llegando a realizar exposiciones en Andalucía y Madrid durante estos años.

Pero ya hoy en Rágama, no pierde la concentración, teniendo claro su llamativo desafío del que explica que se trata de “el retrato de una niña, hija de unos amigos. Me encanta pintar niños y esta foto me encanto…vi claro que quería que ella fuera la protagonista de la obra aquí”.

El, como la práctica totalidad de los artistas, estarán todo el fin de semana en Rágama creando su llamativas obras sobre paredes y grandes muros, labor que también cuenta con un importante apoyo del Ayuntamiento, quien ofrece alojamiento a todos los que se han desplazado de fuera y quieren descansar en el pueblo, algo que además es especialmente agradecido. “Pinta un muy buen fin de semana, con buena gente y dedicado a lo que me encanta” asegura Álvaro.