Murua se va a Primera RFEF: "He valorado mucho quedarme en el Salamanca. Solo tengo palabras de agradecimiento a la gente"

Javi Murua ya no es jugador del Salamanca UDS. El central ha hecho oficial su salida del club del Helmántico después de semanas de negociaciones con Ángel Lozano, el director deportivo, mientras que ha querido despedirse de la afición gracias a una entrevista con este medio de comunicación.

Salida del Salamanca UDS: "Ha sido un mercado bastante ajetreado. Me han llamado muchos equipos con un gran interés y eso habla muy bien del Salamanca. Si haces un buen año aquí, la gente se fija en ti. He estado en contacto con Ángel Lozano y María. En los últimos días he tenido una oferta muy buena de Primera RFEF y no podía dejarla escapar".

Oferta irrechazable: "He valorado mucho quedarme en el Salamanca. Lo saben mis compañeros y Ángel Lozano, pero no puedo dejar ir esta opción y tengo que ir a Primera RFEF".

Se habría quedado si no se va a Primera RFEF: "Habría sido bastante factible, sí. Hay un proyecto bueno en el Salamanca y no tengo ninguna pega con el club, Ángel, Rafa y los cuerpos técnicos. Están haciendo un gran equipo y no habría sido difícil renovar aquí".

Proyecto en el Helmántico: "Van a hacer un bloque bueno y creen que va a ser un año positivo para volver a Segunda RFEF".

Qué se necesita para volver a estar en mejores categorías: "Me quedo con el vestuario que hemos tenido, lo que nos unimos y que casi cumplimos con el objetivo de la salvación. La afición se volcó mucho con nosotros. He aprendido mucho pese a las críticas".

Regresar en el futuro a Salamanca: "Obviamente que sí. He hablado con Ángel y le he dicho que estaría encantado de volver a cruzarnos. ¿El Salamanca es un trampolín? Es el mercado que más intereses he tenido. Se nota lo de jugar en el Helmántico y que hay una afición que te va a ver. Aqui hay repercusión".

Mensaje a la afición: "Solo tengo palabras de agradecimiento. En los malos momentos, que han sido muchos, siempre han estado".