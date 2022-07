Gracias Trinitarias

La vida son ciclos: día-noche, dormir-despertar, jugar-recoger, andar-parar… este es el aprendizaje básico que hay detrás de una despedida. Lo que hace unos años parecía muy, muy lejano, ha llegado ya; este mes mi hija ha finalizado la etapa educativa, la de bachillerato, y por ello hemos celebrado su graduación con mucha ilusión. Escuchar de boca de los chicos todas aquellas anécdotas de sus profesores durante todos estos años pasados, todas con cariño, visualizando aquellas fotos de sus inicios… me recordaba aquellos primeros días de colegio en los que les dejaba en la puerta, días de gran inocencia, muchas emociones, nerviosismo, alegría y bueno, alguna que otra lágrima también … Hoy mis palabras van dirigidas al colegio de las Trinitarias; desde el corazón les doy las gracias. Lo cierto es que no se lo he puesto nada fácil con mis hijos, hemos vivido la enfermedad de un cáncer con mi hijo y ahí estuvo el colegio siempre, arropándolo; y qué decir del apoyo de sus compañeros con todo tipo de mensajes de cariño, aquellos eventos de “Lucha de Titanes” que organizaba mi amigo Luis Miguel en el cole…

Me quito el sombrero por el respeto y cariño que ha recibido siempre mi hija, el que merecía como persona, lidiando con sus dificultades sin conocer el motivo hasta este último curso, cuando conocimos el diagnóstico de autismo.

Nosotros somos los padres que somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, al igual que nuestros hijos. Pero estoy convencido de que gracias a ellos y a sus dificultades nos hemos convertido en mejores padres.

Desde aquí me gustaría agradecer a todos y cada uno de los profesores que nos han ayudado en la labor de formar a nuestros hijos, a reforzar los valores que creímos importantes desde el primer momento. Quiero expresar mi agradecimiento más leal y sincero a toda la comunidad educativa de la escuela católica, y junto con mi agradecimiento, mi aliento para que sigáis regalando vuestro tiempo, sonrisas, abrazos, comprensión y amor… e impulsando los valores de solidaridad, gratitud, derechos y libertades con la misma generosidad como hasta ahora nos lo habéis demostrado, algo tan fundamental en esta sociedad. Me parecía esencial este ejercicio de pensar en el otro y de hacerle llegar mensajes de aliento, de fortaleza, palabras que dejarán constancia de que cada uno es especial por algo propio que le hace único.

Cerrar momentos o etapas me parece que esconde un aprendizaje valioso, siempre sacando lo mejor de cada situación y llevándonos siempre las sensaciones más positivas, minimizando lo malo (como el cuento aquel en el que alguien grababa en una piedra cuando le sucedía algo positivo y en la arena cuando era algo malo).

De la celebración de la graduación me quedo con muchas sensaciones, pero especialmente con una frase de aliento a los chicos del sacerdote que ofició la misa: “quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera” …

La despedida del colegio fue sencilla “esta es vuestra casa y podéis venir a ella cuando la necesitéis”