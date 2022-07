"La situación es bastante traumática, no se llega a final de mes con salarios que no suben y precios cada vez más altos"

Con el fin de exigir a la patronal una subida de salarios que pueda paliar la inflación, integrantes de CCOO y UGT se han concentrado esta mañana en la plaza de San Román. Una movilización que era simultánea en la capitales de provincia de Castilla y León.

Con el lema “Salario o conflicto” reivindicaban que, "a través de la negociación colectiva, se puedan establecer incrementos salariales acordes con la subida del IPC y cláusulas de revisión que permitan el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en el futuro".

En este sentido, recordaban que "en la actualidad el IPC es del 10,12% mientras los salarios solo suben en 2022 de media el 2,4% por lo que está creciendo la pobreza entre las trabajadoras y los trabajadores".

"Nuestros sueldos son cada vez más bajos. Los precios son cada vez más altos. Esta situación es insostenible y necesitamos garantizar una subida salarial" manifestaban estos sindicalistas, entre los que estaban sus respectivos secretarios provinciales, Jose Antonio Gallego Alejandre y Marcelino Muñoz García.

"Creemos que es el momento y subir el salario es fundamental, es una manera de reactivar la economía. Si no hay una negociación seria no descartamos continuar con las movilizaciones", manifestaba Muñoz, mientras Gallego destacaba que "la situación de las familias, de la clase trabajadora, es bastante traumática, no se llega a final de mes. Además, en la provincia de Salamanca hay 11 convenios sectoriales bloqueados que afectan a 21.000 personas y no han tenido subida salarial".

Fotos de David Sañudo