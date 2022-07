Recta final para el Béjar Blues Festival 2022

Diez destacadas bandas del panorama mundial sonarán en el XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León que se celebrará en Béjar los días 15 y 16 de julio y extenderá su programa musical a municipios de su entorno, con otras actuaciones en Hervás y Baños de Montemayor (Cáceres) y en Candelario (Salamanca). El cartel de conciertos en la bejarana plaza de toros de El Castañar brindará la oportunidad de escuchar a Dr. Feelgood, Alexis Evans, Will Jacobs & Marcos Coll Blues Band, The Sweet Vandals y Red House Revival, el 15 de julio; y a Nine Below Zero, Matt Schofield, Steffen Morrison, The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood y Little G Weevil & Danny del Toro Blues Band, el día 16. La 'fiesta del blues' salmantina incluirá una extensa programación paralela con talleres, masterclass, mercadillos y los vermuts musicales de La Alquitara, que se recuperan este año. Las extensiones se inician este sábado, 9 de julio, en Baños de Montemayor, con los conciertos gratuitos de Betta & Sanpa Soul Quintet (21.00) y Slide (22.30).

Tras ese prólogo y los conciertos de Michael Lee Wolfe & Maraya Zydeco y Travellin’ Brothers en Hervás el día 14, las actuaciones programadas el 15 de julio en Béjar propiciarán el encuentro de los aficionados con bandas llegadas desde Reino Unido, Francia y Estados Unidos, además de dos representantes del panorama del blues en España. Los veteranos Dr. Feelgood, con una trayectoria iniciada a comienzos de los 70 en la británica Canvey Island, desplegarán un estilo calificado de «crudo y descarnado» con influencias que van del rock al R&B, desde Chuck Berry, Bo Diddley y Muddy Waters al sonido Rolling Stones de los comienzos. El francés Alexis Evans, que se convirtió en «niño prodigio» del género tras formar su primera banda con 16 años, llevará el programa por derroteros retro con toques de jazz. La blues band en la que colaboran el norteamericano Will Jacobs y el español afincado en Berlín Marcos Coll darán muestra de la mezcla de blues de Chicago con un toque moderno que ofrecen en sus conciertos y que plasmaron en 2019 en el disco Takin Our Time. The Sweet Vandals, banda formada en Madrid en el año 2005 a partir de Funkxplosion, al incorporar a la cantante Mayka Edjole, llenará el escenario de deep funk, blues y soul. La quinta actuación de la jornada dará a conocer la nueva etapa de Red House, que tras veinte años ha adoptado el nombre de Red House Revival sin renunciar a la energía en los directos demostrada en sus colaboraciones con destacados artistas nacionales e internacionales (Maestro Reverendo, Antonio Flores, Miguel Ríos, Duncan Dhu, Tom Jones o Jerry Lee Lewis).

El cartel del día 16 de julio llevará al escenario de la plaza de El Castañar a otros cinco grupos, entre ellos una banda de culto en Europa con una música heredera del blues de Chicago e influencias del punk rock: los británicos Nine Below Zero, que llegan con nuevo álbum, 13 Shades of Blue, y la etiqueta de la crítica que los sitúa como principales rivales de sus compañeros de cartel en Béjar Dr. Feelgood. Tres premios consecutivos como Mejor Guitarrista Británico en el British Blues avalan la trayectoria de su compatriota Matt Schofield, considerado uno de los diez mejores guitarristas de su país de todos los tiempos, quien mostrará su virtuosismo entre blues, jazz y funk. El músico de Surinam afincado en Amsterdam Steffen Morrison, referente del nuevo soul europeo, llevará el programa por caminos románticos, al estilo de Marvin Gaye, que ha registrado en los discos Movin On (2018) y Soul Revolution (2020).

Ese segundo día actuará también The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood. Al frente estará el reconocido músico de blues de Los Ángeles apodado el Reverendo, Shawn Ellis Amos, acompañado por los integrantes de The Brotherhood: Brady Blade a la batería, Christopher Thomas al bajo y Chris 'Doctor' Roberts a la guitarra. Por último, el guitarrista, cantante y compositor húngaro residente en Atlanta Little G Weevil exhibirá su maestría en la recreación del estilo de la vieja escuela del blues del sur combinado con ritmos modernos y renovados. Mejor solista y mejor guitarrista del Blues Challenge 2013 de Blues Foundation, actuará acompañado por Del Toro Blues Band, liderada por el armonicista Danny del Toro.

Las entradas y abonos para los conciertos de Béjar permanecen a la venta en la página web https://cooltickets.es/es/events/bejar-blues-festival , además de en los establecimientos La Alquitara (Béjar), Mercado Bar (Plasencia), Cueva El Tejero (Hervás) y Discos Long Play (Salamanca).

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León ofrece en sus extensiones en otros municipios de la zona nueve conciertos gratuitos. Esta programación se inicia este sábado, 9 de julio, en Baños de Montemayor, donde actuarán Betta & Sanpa Soul Quintet (21.00), con una propuesta basada en el sonido de las décadas de los 50 y 60, y Slide (22.30), uno de los grupos revelación del funk&soul de los últimos tiempos, con el guitarrista y compositor Chuma Segura al frente.

En Hervás actuarán el día 14 (plaza de la Corredera) los grupos Michael Lee Wolfe & Maraya Zydeco (21.00) y Travellin’ Brothers (22.45 h). La extensión en Candelario, que incluirá mercado artesano los días 16 y 17 de julio, permitirá escuchar el domingo 17, en la plaza del Solano, a Quique Gómez & Curro Serrano (12.30) y The Winters (14.00); por la tarde, en la plaza del Humilladero, tomarán el relevo Lulú and The Rockets (17.00), Wax & Boogie feat. Pablo Sanpa (18.30) y La Banda de Late Motiv (20.00).

Plazas completas en el XXIII Curso Intensivo de Blues

Las actividades previas del Festival comenzaron el último fin de semana de junio con la celebración, entre los días 24 y 26, del XXIII Curso Intensivo de Blues Béjar, que un año más ha superado las expectativas al ocuparse todas las plazas disponibles en las distintas modalidades y sin poder dar cabida a otros solicitantes. Sesenta inscritos acudieron a la convocatoria del Albergue Juvenil de Llano Alto, donde se desarrollaron las clases de instrumento, combos, jam sessions y masterclass.

La cantante Mayka Edjole, los guitarristas Troy Nahumko y José Luis Pardo, el pianista Javier Díaz, el bajo David Salvador, el batería Guillaume Destarac, el armonicista Quique Gómez y el saxofonista Pablo Añón enseñaron sus respectivas especialidades a alumnos de todos los niveles procedentes de distintos lugares de la geografía nacional. El Curso Intensivo de Blues cuenta con seguidores fieles que, en algunos casos, acuden año tras año desde hace quince ediciones. El buen ambiente que se vive tanto en las aulas del albergue, donde se forman los combos de distintos instrumentos, como en los conciertos posteriores han convertido esta actividad en todo un clásico para aficionados y profesionales del género musical.

El XXIII Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Café Blues La Alquitara, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca; la ayuda de el Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Hervás, el Ayuntamiento de Candelario y el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, y la colaboración de El Águila, Radio 3, Universidad de Salamanca, Coca Cola y el restaurante La Cerrallana.