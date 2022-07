“Si las butacas siguen vacías el 15 de agosto tendré que cerrar. Ya no valen ayudas económicas, necesitamos público”

Que Joaquín Fuentes es la encarnación del amor verdadero e incondicional por el cine es hablar de una obviedad, que entronca su parte profesional con la personal de manera muy directa, tanto que su propio hijo ha paseado por las salas estando en plena y esperada gestación en el vientre de su mujer, otra incansable abnegada por el séptimo arte y las grandes pantallas.

Esta es solo una de las anécdotas vitales que el responsable de Proyecfilm atesora junto a la gran pantalla del Teatro Calderón de Peñaranda, que ahora, tras décadas de servicio y continuos estrenos nacionales e internacionales, se ve abocado a echar el cierre ante la escasez de espectadores en el patio de butacas”.

Una situación muy dura, agónica en no pocos casos, que en cuanto a la peñarandina se ha visto especialmente acusada con la llegada de la pandemia. “La gente parece que no apoya el cine en las salas. Quizás son las plataformas las que han generado un cambio y que la gente no salga de casa…parece que les da miedo, por lo que hemos vivido una situación terrible que hoy sigue generando pérdidas y más perdidas” asegura Joaquín.

Incierta realidad la que vive, que aún parece tener un hilo de esperanza para poder frenar ese adiós, algo que podría producirse si “desde ahora y hasta el 15 de agosto que vamos a seguir ofreciendo estrenos semanales no conseguimos animar a la gente a llenar las butacas. A partir de esta fecha hablaremos de nuevo con el ayuntamiento para dar una vuelta a la situación, ya que no puedo seguir así, no se puede seguir perdiendo dinero”.

Pero el hoy nada tiene que ver con el origen de Joaquín y su familia en el cine de Peñaranda. Una historia que comenzaba a escribirse hace 31 años, cuando recalaba por primera vez en el Calderón para iniciarse en las proyecciones locales, tarea que desempeñaba como un trabajador más, algo que, cuando se ponía al frente de su empresa y tomaba las riendas de los servicios, generaba una gran explosión local de apoyo y seguimiento, suponiendo la gran época dorada del cine en la ciudad, que conseguía traer a la sala 22.000 espectadores al mes… un mes de julio llegamos a tener 364 en un solo pase para ver el estreno de La Bella y la Bestia… aquello fue increíble y nos dio pie incluso para poder comprar nuevas butacas y evolucionar junto al ayuntamiento”.

Precisamente sobre el Consistorio habla con cariño desde sus orígenes, haciéndolo de manera especial de Isidro Rodríguez Plaza, historico regidor y el de mayor longevidad en el cargo. “Él siempre nos ayudó con muchas ganas y consiguió la llegada del cine digital”, explica emocionado Joaquín.

Pero aquellos momentos nada tienen que ver con la situación actual que presenta el servicio del cine en la ciudad, situando sus cifras de público en poco más de 300 espectadores al mes, situación que considera “insostenible. Todos mis trabajadores cobran religiosamente su sueldo, han cobrado hasta la última hora. Pero es mucho el tiempo que llevamos encadenando pérdidas y la situación ya no puede esperar más a una decisión” por lo que anuncia el más que posible final del cine en el Teatro Calderón a partir del 15 de agosto. “Si vemos que se mueve la gente durante estos meses hasta la fecha nos plantearemos otras opciones” y detalla que la solución “es tan sencilla como poder llegar a tener 60 espectadores por pase para que nos permita poder sujetarnos y continuar, creo que no es algo complicado”.

Una triste realidad que la empresa de Joaquín ya ha tenido que vivir en otras de las salas que gestionaba como la de Astorga o Almazan, mientras que mantiene activos otros tantos en no pocos puntos de Castilla y León y España, en municipios como Mota del Cuervo, Miranda de Ebro, Herrera del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo o Totana, entre otros.

“Esto ya no se trata de buenas palabras ni de ayudas económicas que nos pueda ofrecer el ayuntamiento. La situación podría salvarse con la vuelta del público a la sala. Sin las butacas ocupadas no podremos hacer otra cosa que apagar el proyector en Peñaranda y cerrar” afirma apenado Joaquín.