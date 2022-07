No sé si la preguntita está de moda porque cada vez nos explicamos menos y, sobre todo, porque a demasiada gente cada vez le preocupa menos ser entendida.

De un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda esa preguntita. Seguro que creen que no, que siempre se ha usado, pero no, créanme, los filólogos registramos esas “modas”, a veces sin querer, o son darnos cuenta.

No sé si es algo de las escuelas de ejecutivos (muchas universidades parece que eso son): les enseñan poco, pero eso sí: “hay que ser positivos, no usar expresiones con carga negativa –¿conocerán la palabra connotación?– y claro, es más positivo decir “¿me explico?” que “¿me entiendes?”. El segundo, lleva implícito un cierto nivel de condescendencia, cuando no insulto –o sea, en realidad, estamos queriendo decir “¿me entiendes, idiota?”–; sin embargo, siguiendo ese “razonamiento”, en el “¿me explico?” puede parecer que quien pregunta se “imbeciliza” un poco…

Digo, puede parecer, porque a mí no me engañan; si cada frase termina con la dichosa preguntita y va in crescendo el tono de ya-me-estoy-desesperando, el eufemismo que se lo crea otro, ¿verdad?

Sobre todo, cuando la realidad es que cada vez nos explicamos menos y, sobre todo, nos preocupa menos que nos entiendan; perdón, a la mayoría parece preocuparle menos que la entiendan y, para no tenerse que explicar, mejor simplifican los conceptos.

¿Conceptos?, ¿para qué? Mejor que me vean, que me oigan, que me sientan. Y hala, venga a subir fotos y vídeos/videos a las redes sociales… Y las palabras, pocas y "a tuitazos" o "a postazos"… Ya lo apuntaba en los últimos “charros”.

Tampoco es nuevo creer que el mundo empieza hoy, que lo que vivimos va a ser así siempre. Inmediatez, vigencia efímera, moda pasajera... no es la primera vez que imperan.

Reivindicar lo breve, lo conciso, está muy bien salvo cuando hace falta explicarse, ahí sí en serio. O sea, hay que entender que en un mensaje confinado a un determinado número de caracteres se puede decir mucho, pero será complicado explicar todo… Eso sí, estoy convencido de que Cervantes o Shakespeare serían igual unos “putosamos” (como alguna vez Guardiola dixit) en esta época y a tuitazos, por decir.

Vamos, que no es la primera vez que hago esta no tan disimulada apología del rollo, porque creo que la inteligencia no siempre vive de la ocurrencia brillante, ¿me explico?

