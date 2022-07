"Si las ayudas se asemejan a los sueldos, sale más rentable quedarte en casa que ir a trabajar"

Jorge Carlos Moro llegó a la presidencia de la Asociación Salmantina de Hostelería el pasado mes de abril. Tres meses después de llegar al cargo se encuentra “muy bien, muy ilusionado y con muchas ganas”, según explica en una entrevista a SALAMANCA AL DÍA. “Espero tener las mismas ganas dentro de un año porque todavía me quedan cuatro”, matiza.

¿Cuál es la situación actual del sector en Salamanca?

El sector está muy positivo, tenemos que entender que estamos en pleno despegue debido a la terrible pandemia que hemos pasado. A priori, la gente al ver las terrazas y los bares llenos, piensa que todo es muy bonito, pero la realidad es que tenemos una serie de gastos que todavía arrastramos de la pandemia y de la que intentamos recuperarnos.

¿Qué demanda el sector?

La demanda principal y que más preocupa es la falta de personal. Es el problema más grave que estamos teniendo, y no solo en Salamanca si no a nivel nacional. Hay un problema de trabajadores de hostelería muy importante y la pena es que viene agravado porque un tercio de los jóvenes son los que nos están fallando en ese aspecto. Contamos con un tercio menos de gente joven que lo que contábamos antes.

¿Cómo estáis intentando solventar este problema?

Hemos dado un primer paso con el ECYL y en el que tenemos bastante esperanza. Es cierto que de momento está siendo complicado, de 200 personas que han pasado el filtro del ECYL, solo se han presentado 10 a las entrevistas. Estoy muy convencido de que las personas se están adaptando a los tiempos y a las ayudas que ofrecen desde diferentes organismos. A priori yo no soy negativo ante las ayudas, nosotros hemos sido los primeros que las hemos necesitado, pero sí es verdad que cuando se dan ayudas desproporcionadamente y la gente se pone a valorar qué prefiere, si cobrar una ayuda y estar en casa o estar trabajando, pues sinceramente si las ayudas se asemejan un poco a los sueldos te sale más rentable quedarte en casa que ir a trabajar.

Los horarios, los salarios, los tipos de contratos… ¿Influyen en esta falta de personal?

Entendemos que el trabajo de la hostelería es un trabajo muy duro y es muy difícil de compatibilizar con el ocio. Desde la asociación es un empeño que tenemos, intentar por todos los medios hacer mucho más atractivo el trabajo, y de hecho ya muchos empresarios, y además en mayoría, estamos tomando decisiones muy importantes en cuanto a eso. Tenemos muy claro que tenemos que intentar que los trabajadores concilien con la familia, intentar que se cumplan los horarios a rajatabla, y si no es así porque hay gente que también necesita, económicamente, una ayuda de más y que tampoco tiene una carga familiar, pues también tener un convenio en el cual también se le reconozcan las horas extraordinarias y, por supuesto, los empresarios tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de pagar a los empleados.

Al comienzo de tu presidencia, en una entrevista a este medio, señalaste que os ibais a centrar en la digitalización y modernización del sector.

Este es un punto que debemos tener claro, ya no es el querer o no querer, sino que hay que montarse en el tren de la digitalización porque los locales lo van a notar: las cuentas las haces mejor, te sale todo mucho más rápido… el negocio es mucho más limpio de esa manera. En cuanto a la modernización, tenemos que empezar a preocuparnos por el medio ambiente, tenemos que ser mucho más modernos en el aspecto del reciclaje y pensar, por ejemplo, en la comida que sobra. En este aspecto ya estamos trabajando, cuando hay comidas que pueden durar varios días, voluntariamente cederlas a personas más necesitadas.

¿Qué importancia tiene la hostelería de la provincia?

En otros años de la asociación la provincia se ha descuidado bastante y quiero darle importancia porque hay grandes profesionales en ella. Hablo de restauración, como hablo de hoteles, de sitios maravillosos que tenemos y es cierto que a veces parece que no están representados o que lo están menos. Tenemos que darle importancia a que haya un bar en una población de pocos habitantes, esa gente que está dando un servicio muy importante a las personas y tenemos y queremos preocuparnos también de ellos. Es cierto que desde la Asociación tenemos y estamos creciendo en ese aspecto, con representación en diferentes municipios como Peñaranda, Béjar o Vega de Tirados. Estamos intentando por todos los medios tener representación en los diferentes lugares de la provincia.

¿Cuál es la situación actual de las terrazas?

Creo que va a ser un triunfo bastante importante con la nueva ordenanza, es cierto que hemos tenido una mesa de negociación bastante importante con el Ayuntamiento, que en todo momento nos ha echado una mano. Y sobre todo y lo verdaderamente importante, escucharnos a nosotros que somos los verdaderos protagonistas de las terrazas realmente. Desde la asociación hemos ido buscando en este tipo de negociación siempre una convivencia con el ciudadano.

Una buena noticia para el sector es el regreso de la Feria de Día.

Una gran y muy buena noticia, la Feria de Día es una de las cosas más importantes que tenemos y los números lo demuestran. En visitas hay más de 1.200.000 sobre feria de día, un impacto importantísimo sobre nuestra ciudad, y es cierto que lo vemos también como un acto social, el ir por la calle y poder tomar unas cañas, un refresco… con tu pincho de feria, y el juntarte con tus amigos o familiares y hacer una quedada para probar diferentes pinchos, acudir a diferentes establecimientos, restaurantes, etc.

¿Qué sensaciones tiene el sector de cara a esta temporada de verano ya sin restricciones?

Todo es optimismo, pero es cierto que ahora nos tiene que acompañar el tiempo. La segunda quincena de junio no ha sido muy buena y eso evidentemente a la hostelería le viene muy mal, aunque son cuestiones meteorológicas en las que nosotros ya no podemos hacer nada. Pero hay buenas noticias, ahora ya empieza a volver el turismo extranjero y la verdad que la gente está respondiendo muy bien a nuestros establecimientos.

Un mensaje para los hosteleros….

A nivel asociación necesitamos crecer, somos grandes, pero necesitamos crecer mucho más. Les pido que se unan porque al final somos una asociación sin ánimo de lucro, no ganamos dinero ni queremos hacer esto para tener mucho dinero en la cuenta, si no para ayudar, echar una mano en todos los aspectos, para hacer un montón de actividades y para hacer nuestra ciudad más grande. La asociación somos todos y la asociación es de los hosteleros, eso que no lo olvide nadie. Mucho ánimo a todo el mundo porque creo que estamos despegando, auguro un buen negocio para todos pues en Salamanca hay muchos profesionales.