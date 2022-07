¿Qué significa el código de colores de la donación de sangre?

Habrás visto que las campañas de donación de sangre utilizan un código de colores para indicar la urgencia de las donaciones de cada grupo sanguíneo. Los colores son tres: el rojo, que significa que es necesario que dones lo antes posible; el naranja, que indica que lo hagas en los próximos días y el verde, para donar de manera habitual.

Sin embargo, que tu grupo esté en rojo no quiere decir que no quede sangre en el banco, ni que esté en verde implica que no sea necesaria. Si el indicador es naranja o rojo, las reservas han bajado y, en caso de un aumento de consumo de sangre, “como un accidente de tráfico, o el derrumbe de un edificio, puede haber determinados problemas”, ejemplifica Fernando Barbero, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca.

Asimismo, si tu grupo sanguíneo está en verde, la donación sigue siendo importante, hay que seguir donando como lo hacías habitualmente: “si tú tenías previsto donar mañana, aunque esté en verde, vete a donar”, recalca. Se trata también de un sistema de movilización a los donantes.