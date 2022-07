La Sala Protagonistas de Santa Marta acoge panorámicas del municipio en su nueva exposición

La Sala Protagonistas de Santa Marta cuenta con una nueva muestra del artista Antonio Guijarro Horcajo. Se trata de una exposición que incluye distintas fotografías panorámicas de conocidos lugares de la localidad, pero desde una visión nueva para el espectador.

El artista comenzó este proyecto hace tiempo y continúa desarrollándolo “porque sigo encontrando en él cosas nuevas e interesantes”, asegura. Las imágenes son collages semiautomáticos con diferentes grados de aleatoriedad que reivindica la importancia de la cámara, especialmente su software. “Yo disparo en modo panorámico automático, pero con movimientos que no son los que la cámara espera, y con ello confundo al algoritmo. No siempre es posible engañar a la cámara y muchas veces me dice que voy muy lento, o muy rápido, o que me salgo del trazado previsto e interrumpe la toma. Cuando consigo realizar la fotografía, el resultado es un collage semiautomático, pues mis movimientos alteran el automatismo de la cámara. En el resultado interviene el azar en menor o mayor medida, ya que es difícil e incluso a veces imposible, controlar la velocidad y la dirección de los movimientos”, explica el artista.

Las fotos que conforman la muestra están realizadas en Santa Marta durante septiembre y noviembre de 2021 y los primeros meses de 2022. Según explica Antonio Guijarro “hay varios tipo de “playnorámicas”. Unas son panorámicas casi ortodoxas, otras son “antipanorámicas”, fotografiando alrededor de un punto, otras con desplazamientos a lo largo, ancho y alto y algunas son una mezcla de varios tipos”.

El concejal de Turismo y Comercio, Juan Carlos Bueno, ha destacado que se trata de una muestra que presenta algunos de los lugares más emblemáticos de Santa Marta y desde una perspectiva diferente. Es una exposición que muestra “parte de lo nuestro, algunos atractivos que tenemos, como los museos, rincones de la Isla del Soto e incluso parques donde se puede pasear o descansar”.

La exposición puede visitarse hasta el 1 de septiembre en el edificio del Ayuntamiento (Plaza España) en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, y los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 20:30h; sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h. y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.