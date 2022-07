Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nueva imagen del hombre contemporáneo

El otro día, mientras hablábamos de literatura, me decía un amigo que tenía la impresión de que poco a poco, en nuestro país y en el resto del mundo, se dejaría de leer Don Quijote y Sancho, la gran novela cervantina. ¿El motivo? El hombre actual ya no se identifica con ninguno de los dos personajes, sobre todo ya no se identifica con Don Quijote: los caballeros andantes que se dedican a combatir las injusticias, a proteger a los débiles, a soltar “las verdades” tan incorrectas políticamente, ya no existen. La Historia se los ha tragado. Creo que mi amigo tenía toda la razón.

Ha ido surgiendo otro “modelo” de ser humano,( ¿solo del ser humano?) que explica mejor las contradicciones de las que estamos hechos: los personajes del curioso y “normal” Dr. Jekyll y el perverso Mr. Hyde, de Stevenson, nos retratan mejor que el idealista Don Quijote y el realista Sancho. ¡Y eso que Stevenson aún no conoció las atrocidades de la Humanidad durante todo el siglo XX y la primera parte de nuestro siglo XXI!

Pero antes de seguir reflexionando sobre nuestra doble identidad, reparadora por una parte y asesina por otra, voy a contar la historia de un pajarito, de la familia de los Diamantes, que lleva años en mi casa, con un argumento desquiciante en su aparente sinsentido: he idealizado durante años a esta criatura que he juzgado ( y aún juzgo) maravillosa, por la vida que lleva; desde el amanecer al atardecer canta casi sin parar, come cada día unos pocos granos de alimento y bebe un par de sorbos de agua. Cuando no hay ninguna luz guarda silencio o duerme. Su canto es bello. Así un día y otro, un mes y otro mes, un año y otro año…Observándole he entendido cómo durante siglos la Humanidad ha adorado a seres similares, confiriéndoles el carácter de divinos o sagrados. Pero existe otra parte de la historia de mi Diamante que me ha costado dejar de negarla, escucharla, admitir que es verdad: la empleada de casa me la ha contado con toda objetividad; este “Diamante” ha asesinado, hasta el presente, a tres compañeros de jaula, el primero con el que vino de la tienda, también Diamante, el segundo otro semejante que le compramos y el tercero un canario que también intentamos absurdamente que fuera su compañero. A los tres los ha asesinado. No admite ningún compañero o compañera de vida. Me costó mucho dejar de hacerme el tonto y dejar de pensar en la inocencia de mi Diamante. Tuve que reconocer que existen en mi pajarito ambas partes: la del “santo” ( su Doctor Jekyll) y la del “asesino” ( Mr. Hyde).

Ver las dos partes contrarias en la especie humana también nos ha costado siglos de haber presenciado las evidencias y haberlas negado consciente o inconscientemente: las guerras y las salvajadas que casi siempre las acompañan, los miles de crímenes de mujeres a manos del amante marido o novio, las crueldades que el ser humano ejecuta con tanta frecuencia con las otras especies, o no las hemos dado “importancia” o hemos buscado todo tipo de justificaciones que nos absuelvan de nuestro Mr. Hyde.

La pasada semana se han reunido en Madrid todos los dirigentes de los 30 países que componen la OTAN. De la reunión han salido más “fuertes”, dispuestos a fabricar muchas más armas, y ampliando sus actuales enemigos ( Rusia, terrorismo islamista, etc.) a otros eventuales enemigos como China o incluso inmigrantes en determinadas circunstancias.

¿Ha podido usted observar y escuchar, estimado lector, los rostros de Mr. Hyde y las palabras del Doctor Jekyll en esta reunión de los más poderosos generales del mundo? Yo sí, aunque todavía me cuesta: acuerdos de incrementos de todo tipo de armamentos, unidos a palabras como “defendernos”, “defender nuestra civilización”, defender la democracia…son los dos rostros, no solo metafóricos, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De todo ser humano.

No es que tengamos la máscara de Dr. Jekyll para salir a la calle, para ir a trabajar, para cuidar de nuestros hijos y por las noches salgamos sin máscara, como Mr. Hyde, a destruir enemigos, sino que cada uno somos y tenemos los dos personajes, dentro, desde que nacemos hasta que morimos.

Puestos a elegir, prefería mil veces ser o sentirme Don Quijote y Sancho.