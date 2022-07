El Bitcoin como instrumento para introducirse en las criptomonedas

Probablemente, tengas alguna noticia sobre las criptomonedas, divisas virtuales que están llamados a ser el medio de pago del futuro. De hecho, ya lo es en gran cantidad de comercios físicos. La primera que abrió el camino fue el Bitcoin, ideada en el año 2008 y aparecida al año siguiente, y que es la moneda virtual de referencia sobre las que cotizan las demás. Cuando algo ocurre con el Bitcoin, generalmente todas las criptomonedas toman el mismo camino, ya sea para bien o para mal. La cotización del Bitcoin en dólares ha permitido tener conocimiento sobre cómo va la evolución de esta moneda.

El Bitcoin es la más fuerte de todas las cooperan, y objeto de deseo para todos quienes desean introducirse en este mundo. Las criptomonedas cuentan con una ventaja que las hacen muy atractivas, hablamos de la volatilidad. Esto quiere decir que son capaces de subir y de bajar de precio de manera muy rápida. Lo que para muchos se convierte en algo peligroso, de hecho lo es si no estás al tanto de las cotizaciones, no cabe duda de que esa volatilidad supone un punto muy a favor para obtener una plusvalía.

El Bitcoin, un instrumento más

Por eso, aquellas personas que desean introducirse en el mundo de las divisas virtuales, deben tener en cuenta que cualquier episodio de carácter político o social puede influir notablemente en la cotización de estos valores. Así, siempre tenemos una oportunidad de obtener beneficios, y que vendrán determinados por las estrategias de trading que utilicemos.

Generalmente, y fuera del mundo bursátil, las criptomonedas no gozan de buena fama, pero se trata de algo totalmente y merecido. Son un valor más que está animando a muchas personas a introducirse en el mercado bursátil y en adquirir una serie de conocimientos financieros muy útiles. La gran ventaja es que las criptomonedas, sabiendo emplearlas bien, pueden reportarlos bastantes beneficios. Hay muchas personas que han conseguido obtener un rédito económico muy alto sabiendo jugar bien sus bazas.

En la actualidad hay una gran cantidad de plataformas con las que puedes operar con este tipo de divisas. Siempre es interesante adquirir una formación previa a la hora de comenzar a cotizar con ellas, ya que conviene desechar una idea que está muy instaurada fuera de los ambientes financieros. Hay personas que piensan que invertir en criptomonedas es lo mismo que jugar al casino.

Nada más alejado de la realidad, puesto que aquí no interviene ningún tipo de azar, sino de hechos totalmente probados que dan lugar a diferentes oscilaciones. Saber aprovechar estas variaciones es lo que nos permite conseguir beneficio. Las criptomonedas son un instrumento más que tenemos a nuestra disposición, al igual que materias primas como el oro o el petróleo. Lo mismo ocurre con las cotizaciones de pares de divisas, instrumento que muchas personas utilizan a su favor.

Si no tienes conocimientos sobre el mundo bursátil, siempre es interesante leer toda la información que puedas sobre él, ya que en Internet tenemos multitud de material que podemos aprovechar, que es confiable y está a tu disposición de manera gratuita. Siempre hay que alejarse de aquellos gurús que prometen altísimas rentabilidades en muy poco tiempo. El auténtico inversor es el que se lo toma siempre con calma, sabes analizar los diferentes escenarios y solamente invierte cuando ve la oportunidad de obtener un beneficio.

El nacimiento del Bitcoin

El Bitcoin es la moneda de referencia si hablamos de divisas virtuales. Si echamos la vista atrás, hay que remontarse ya 13 años en el que Satoshi Nakamoto, se cree que bajo este nombre opera el auténtico grupo de creadores de esta moneda, tuvo la valentía de lanzar un concepto totalmente nuevo. Las divisas virtuales están totalmente centralizadas, no están bajo el amparo de ningún tipo de gobierno, pero ya se ha convertido en un medio más de pago. De hecho, Costa Rica la ha adoptado en este 2022 como moneda oficial. Gracias al Bitcoin, la economía ha conseguido dinamizarse, porque ha sido el origen de más de 10.000 criptomonedas diferentes, que son las que podemos encontrar en la actualidad.

El interés por las divisas virtuales no para de crecer, y están llamadas hacer el relevo natural de las diferentes divisas que encontramos en el mundo, que en la actualidad son más de 170. Si Internet supuso una auténtica revolución en la manera de entender la relaciones y las comunicaciones, no cabe duda de que las criptomonedas están tomando partido en ese sentido. La revolución económica que están provocando no dejan indiferente a nadie. Poco a poco iremos viendo como el mundo cripto consigue normalizarse y salir de esa aura que actualmente tiene y qué es fruto del desconocimiento.

Probablemente en algunas décadas veamos el dinero físico fuera del mapa y las criptomonedas como instrumento natural de cambio. Solo es cuestión de tiempo y de confianza, la revolución ya hace tiempo que ha comenzado.