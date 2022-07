Las personas tras la etiqueta 'parálisis cerebral'

Pedro Borreguero Gómez tiene un programa de radio. Disfruta de “salir, divertirse, trabajar y estar en la calle” y tiene parálisis cerebral. Todo ello es compatible. Afirma que a veces a la gente le choca, hay una imagen preconcebida de cómo es la gente con discapacidad que se interpone en el camino hacia conocerle de verdad: “Tenemos que trabajar en la línea de que vean la persona, no la discapacidad”.

El capacitismo es el discurso que devalúa la discapacidad, frente a la valoración positiva de la integridad corporal, que se equipara con la normalidad. El 76,4% de las personas con parálisis cerebral asegura haber sufrido o presenciado situaciones de discriminación, según el estudio de ASPACE sobre “Percepción social de la discriminación de personas con parálisis cerebral”. Tras ello muchas veces están los prejuicios y la infantilización.

Es un desorden permanente que afecta a la movilidad, y en ocasiones va acompañada de discapacidades sensoriales o intelectuales. Dada la variabilidad de los síntomas, es aún más importante pararse a mirar más allá del diagnóstico. Por ello, a Pedro una de las cosas que más le gusta son las salidas por la ciudad, porque además de disfrutar de visitas y actividades se pone en contacto con la gente y van “normalizando lo que somos y cómo somos”.

También se dedica a reivindicar sus derechos. Destaca su lucha contra las barreras arquitectónicas, que como usuario de silla de ruedas le dificultan sus paseos por su barrio, especialmente las aceras altas y los desniveles. Señala la importancia de la perspectiva inclusiva, también en el urbanismo, por lo que pide que “hagan la parte nueva adapatada a las necesidades de una persona con silla de ruedas” a medida que construyan y reformen más zonas de la ciudad.

A Pedro le gusta comunicar y lo hace en la radio, en colaboración con Paco Iglesias, un psicólogo de ASPACE. En su programa, ‘Una cita con Pedro’, deja a un lado la parte activista. “Hablamos de todo menos de discapacidad. Es como desconectar un rato de tu mundo para entrar en una conversación normal con otra persona que no conoces pero saliéndote de lo que eres”. Así que, en su labor por incluirse e incluir a cada persona dentro de la etiqueta de parálisis cerebral, Pedro se describe: “Me gusta que me vean como una persona agradable, habladora, simpática. Me gustaría que me conocieran hablando”.