Les cuesta asimilarlo.

Nuevo semáforo con pulsador para peatones. Quizás quitando los contenedores lograran el mismo objetivo. ¿Alguna razón técnica los coloca junto a pasos de peatones o paradas de autobús?

Con el clásico despliegue de nota y fotos, se publicitó la instalación de semáforos en dos pasos de peatones de la Plaza de Madrid, “para mejorar la seguridad vial”. Según esa nota municipal “transitan una media de 2.800 vehículos al día, principalmente en horario de entrada y salida de colegios y de trabajo. (…) el Departamento de Movilidad ha tenido muy en cuenta las necesidades especiales de los mayores.” Gesto loable pues quienes viven la ciudad adquieren una mejor comprensión de ella. Así se magnifica el impulso de la implicación ciudadana, alentando el asociacionismo y dando facilidades reales de participación. También suelen pedir bancos, sombra y fuentes para beber en todo el espacio urbano, quizás en esto podrían tener la misma suerte.

La zona ha mejorado “arbolando” un inútil carril para coches en la avenida de San Agustín, lástima no haber continuado hasta Conde Don Vela. También han instalado un carril bici en la avenida de Alfonso VI, con alguna sorprendente curva de 90 grados. El remate es la instalación de semáforos en los dos pasos de peatones que no los tenían. Todo lo que sea por mejorar la seguridad de los muy mayoritarios usuarios de la calle, quienes caminan. La Plaza de Madrid ha ganado mucho espacio para ellos en los últimos años.

Parece volver la vieja idea de aprovechar elementos urbanos para varias cosas, la farola azul de la derecha también es un semáforo. Abajo paso levantado en el Paseo de la Estación, calle con mucho más tráfico que la Plaza de Madrid.

La cuestión está en si se necesitan semáforos con pulsador o hay soluciones menos tediosas. Ya existía uno así junto a la Calle de Fray Junípero Serra, de uso muy limitado por los tiempos de espera. No suelen compensar salvo excepciones, no es raro ver coches parados esperando el cruce de peatones fantasma, aunque el tráfico de la calle es bajo. Hubiera sido mejor prolongar la acera levantando el paso de peatones a su altura, con pendientes que obligaran a circular muy despacio a los coches. Como ya ocurre en otras con mucho más tráfico, caso del Paseo del Rector Esperabé o el de la Estación, si bien sigan siendo una rareza en Salamanca.

En amarillo carriles bicis pretendiendo crear itinerarios hacia el centro de la ciudad.

También estos días se habló de quitar los coches de las entradas de los colegios, creando aparcamientos cercanos como si eso fuera un “camino escolar”. Cuando esta iniciativa pretende que los escolares lleguen seguros caminando desde sus domicilios. Más fácil de conseguir si la Junta anulara el incomprensible distrito único escolar. Sumemos el salmantino diseño del carril bici con curvas de 90º en Alfonso VI, y el empeño por crear recorridos irracionales para ir al centro en bici (si llegan algún día). Por no hablar del transporte publico metropolitano. En definitiva parchean, no comprenden la imperiosa necesidad de cambiar el paradigma en la movilidad urbana, de recuperar la calle atestada de máquinas contaminantes para las personas. Aunque después de quien no permitía le limitaran las copas al conducir, ahora hay quien pretende gozar del “derecho a tener vehículo en propiedad y acceder con él al centro de la ciudad”, ¿avanzamos?.

Sinuoso, y molesto para los peatones, tramo de carril bici. Entre la furgoneta y el autobús queda un carril que muere pocos metros más adelante, cuya función es...

Estamos a las puertas de crear una Zona de Bajas Emisiones en Salamanca. Dicen transitar por la senda de la movilidad sostenible, recuperar el espacio urbano para las personas, cuidar el entorno y conseguir una calidad del aire que no mate gente, o reducir el ruido (tan ligado al uso de vehículos). Se trata de utilizar menos el coche, ya de por sí minoritario, en toda la ciudad incluyendo el alfoz. No estaría de más revisar y actualizar el Plan de Movilidad con una perspectiva radicalmente novedosa, también comarcal. Basta ya de actuaciones puntuales bienintencionadas, pero de dudados eficacia, y reconstruyamos de verdad una ciudad de, por y para toda la gente.