Un nuevo comienzo para el Camping Municipal Alba de Tormes

El verano es sinónimo de vacaciones y Alba de Tormes cuenta con un espacio idílico para desconectar durante esos días viviendo en plena naturaleza junto al río Tormes. El Camping Municipal de Alba de Tormes posee un amplio espacio para pasar unas vacaciones de lo más tranquilas en pleno contacto con la naturaleza, aunque sin olvidar la multitud de posibilidades turísticas que ofrece la propia villa ducal, la cercanía a Salamanca o a la Peña de Francia, por ejemplo.

Roberto Terán es, desde hace unas semanas, el nuevo gerente del Camping Municipal de Alba de Tormes y el encargado de explotar este espacio único del cual se confiesa enamorado.

"Cuando conocí el año pasado la zona me enamoré. Quería saber como era la oportunidad de gestionar este espacio y no me lo pensé cuando surgió la oportunidad", señala el nuevo gerente del Camping Municipal de Alba de Tormes, que, a su vez, regenta el bar de las piscinas municipales de Galinduste.

Las posibilidades de este espacio para su nuevo gerente son infinitas. "Tenemos un entorno del que muy pocos sitios pueden presumir. Está situado en un punto estratégico que podría ser una referencia clara para los viajeros y para la gente de Alba de Tormes. Para los viajeros por ser un punto de reposo y tranquilidad y para la gente del pueblo a través de la hostelería del Camping Municipal. Esto es también para que lo disfruten los albenses", señala.

Un camping para todos los públicos

Quienes busquen desconectar durante sus vacaciones en plena naturaleza tendrán multitud de posibilidades de hacerlo en el Camping Municipal de Alba de Tormes a través de sus diferentes propuestas: desde una zona de acampada libre, hasta otra zona que cuenta puntos de luz para venir con tu propio vehículo camperizado o con tu caravana, e incluso también la posibilidad de alquilar una tienda de campaña que ofrece todo lo necesario para disfrutar de una cómoda estancia.

Un espacio abierto a todos

El nuevo Camping Municipal de Alba de Tormes impulsado por Roberto Terán busca no limitarse solamente a ser una zona de acampada, sino que tratará de configurarse como un espacio abierto a todos.

"Queremos ser un punto de encuentro tanto a nivel gastronómico como a nivel cultural. Por eso, vamos a organizar conciertos, cine al aire libre, etc. Además, no podemos olvidar que también tenemos un amplio espacio para celebrar cumpleaños, fiestas de amigos y mucho más", concluye Terán.

Más información acerca del Camping Municipal de Alba de Tormes en https://campingalbatormes.com