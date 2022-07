“Es contradictorio querer prohibir un producto por no ser beneficioso, cuando el tabaco y el alcohol siguen siendo legales”

Javier tiene 26 años y fuma vaper de forma ocasional y también tabaco. Empezó a vapear hace unos cuatro años aproximadamente, “cuando se pusieron de moda y abrieron muchas tiendas especializadas. Mucho antes de que sacasen a la venta los vapers desechables que son los que hoy día fuma la gente”, explica. Por su parte Enrique, otro salmantino también fumador de vaper, empezó en el año 2016 "principalmente para dejar de fumar tabaco convencional".

SALAMANCA rtv AL DÍA habla con estos salmantinos para conocer su punto de vista sobre la última propuesta de la Comisión Europea, que contempla su intención de prohibir la venta de productos aromatizados de tabaco calentado, una forma de vapear.

Entre el tabaco tradicional y un vaper Javier tiene claro que él prefiere un cigarrillo. “He probado muchos tipos de vapers y, la sensación que tienes cuando fumas una cosa u otra, no es la misma. Nunca he llegado a notar que un vaper me saciase igual que un cigarrillo”, destaca. “La única ventaja que le puedo sacar está en los sabores que te ofrece”. Por su parte, Enrique destaca que prefiere "tabaco industrial ya que es más sencillo de portar y más fácil utilizar fuera de casa".

En este sentido, el pasado miércoles, la Comisión Europea dio a conocer su intención de prohibir estos producto aromatizados. “A mí parece un poco contradictorio el querer prohibir ahora un producto por no ser beneficioso para la salud cuando, por ejemplo, el tabaco y el alcohol siguen siendo legales”, señala Javier. Por su parte, a Enrique no le sorprende esta iniciativa. "Desde hace unos años las restricciones han ido en aumento, aunque si considero que esta medida pude ser una de las más cruciales en el mundo del vaping, ya que la inmensa mayoría no vapea solo el líquido base (propilenglicol y glicerina) sino que a este le añaden los citados sabores que se quieren prohibir", detalla el salmantino.

El consumo de los vapers ha aumentado de forma considerable, especialmente entre los más jóvenes, pero, ¿puede ser una moda pasajera? “Puede llegar a serlo. Ya ocurrió cuando sacaron los vapers no desechables. Nunca se sabe tampoco cómo va a calar en el público" piensa Javier. Enrique, por su parte, cree que "también influye la forma en que los jóvenes ven el tabaco en comparación a el vapeo, y por supuesto a el creciente uso de pods desechables que no requieren de mantenimiento y son bastante accesibles económicamente".

Pero, ¿esta medida va a prosperar? Ambos creen que no. “Al final muchas de estas decisiones se basan en la economía más que en la salud de los ciudadanos. Porque si realmente fuese por la salud y no el dinero, hubiesen hecho las mismas propuestas con otros productos. Al final esto se decidirá dependiendo del impacto económico que tenga y de los intereses de los países. Así que al final eso lo decidirá”, concluye Javier; mientras que Enrique piensa que "la realidad es que el uso de vapeadores a salvado muchas vidas, hay que tener claro que no es una sustancia inocua, pero de ahí a categorizarla al mismo nivel que el tabaco es un salto cuantitativo importante que no es fiel a la realidad".